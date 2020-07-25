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Son gün belli oldu! MTV ödemeleri ne zaman bitecek? MTV hangi karta kaç taksit? Ödememe cezası ne kadar?

MTV ödemeleri ne zaman bitecek? Yıl içinde iki taksit halinde ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için son ödeme tarihi ay sonu olarak belirlendi. Araç sahibi olanlar 2. ödeme taksidinin ne kadar olacağını merak ediyor. MTV ödemeleri ne zaman bitecek? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, MTV hangi karta kaç taksit? Ödememe cezası ne kadar? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 25.07.2020 17:23 Güncelleme Tarihi: 25.07.2020 17:28
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Son gün belli oldu! MTV ödemeleri ne zaman bitecek? MTV hangi karta kaç taksit? Ödememe cezası ne kadar?

MTV ödemeleri ne zaman bitecek? MTV hangi karta kaç taksit? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Araç sahibi olanlar MTV ödemelerinin gününün ne zaman olacağı merak ediliyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ikinci taksit ödemeleri bu ay ile birlikte başladı. Peki, MTV ödemeleri ne zaman bitecek? MTV hangi karta kaç taksit? Ödememe cezası ne kadar? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son gün belli oldu! MTV ödemeleri ne zaman bitecek? MTV hangi karta kaç taksit? Ödememe cezası ne kadar?

MTV ÖDEME İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

MTV ödemesi için son tarih 31 Temmuz 2020 olacak. Ödemeler idare ve bankalar aracılığıyla tamamlanacak.

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Son gün belli oldu! MTV ödemeleri ne zaman bitecek? MTV hangi karta kaç taksit? Ödememe cezası ne kadar?

MTV NASIL ÖDENİR?

– gib.gov.tr'de yer alan "Borç Sorgulama ve Ödeme" bölümüne 02:00 – 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.

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Son gün belli oldu! MTV ödemeleri ne zaman bitecek? MTV hangi karta kaç taksit? Ödememe cezası ne kadar?

– Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.

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Son gün belli oldu! MTV ödemeleri ne zaman bitecek? MTV hangi karta kaç taksit? Ödememe cezası ne kadar?

– MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV'yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.