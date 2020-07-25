Son gün belli oldu! MTV ödemeleri ne zaman bitecek? MTV hangi karta kaç taksit? Ödememe cezası ne kadar?

MTV ödemeleri ne zaman bitecek? Yıl içinde iki taksit halinde ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için son ödeme tarihi ay sonu olarak belirlendi. Araç sahibi olanlar 2. ödeme taksidinin ne kadar olacağını merak ediyor. MTV ödemeleri ne zaman bitecek? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, MTV hangi karta kaç taksit? Ödememe cezası ne kadar? Merak edilen detaylar haberimizde...