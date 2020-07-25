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3 kamu bankasından flaş açıklama! Hangi markalar kredi paketinden çıkarıldı? Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault...
Hangi markalar kredi paketinden çıkarıldı? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından yapılan ortak açıklamada, "Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota firmalarının belirtilen açıklamalara rağmen fiyat artışları yaptıkları görülmüştür." denildi. Açıklanan markaların kredi paketlerinden çıkarılması kararı verildi. Araba alma hayali kuranlar hangi markaların kapsam dışı bırakıldığını araştırmaya başladı. Peki, Hangi markalar kredi paketinden çıkarıldı? Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault...
Giriş Tarihi: 25.07.2020 18:41 Güncelleme Tarihi: 25.07.2020 18:46
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