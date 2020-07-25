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3 kamu bankasından flaş açıklama! Hangi markalar kredi paketinden çıkarıldı? Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault...

Hangi markalar kredi paketinden çıkarıldı? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından yapılan ortak açıklamada, "Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota firmalarının belirtilen açıklamalara rağmen fiyat artışları yaptıkları görülmüştür." denildi. Açıklanan markaların kredi paketlerinden çıkarılması kararı verildi. Araba alma hayali kuranlar hangi markaların kapsam dışı bırakıldığını araştırmaya başladı. Peki, Hangi markalar kredi paketinden çıkarıldı? Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault...

Giriş Tarihi: 25.07.2020 18:41 Güncelleme Tarihi: 25.07.2020 18:46
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3 kamu bankasından flaş açıklama! Hangi markalar kredi paketinden çıkarıldı? Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault...

Hangi markalar kredi paketinden çıkarıldı? Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault markalarının hangilerinin kredi paketi kapsamından çıkarıldığı merak ediliyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından yapılan açıklama şu şekide; " "Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota firmalarının belirtilen açıklamalara rağmen fiyat artışları yaptıkları görülmüştür." denildi. Peki, Hangi markalar kredi paketinden çıkarıldı? Merak edilen detaylar haberimizde...

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3 kamu bankasından flaş açıklama! Hangi markalar kredi paketinden çıkarıldı? Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault...

3 bankadan yapılan ortak açıklama şöyle:

"Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından Ülkemizin ihracatının lokomotiflerinden olan Otomotiv Sektörünü ve sektöre bağlı olarak çalışan yan sanayide yerli üretimi desteklemek, bireysel ve kurumsal müşterilerin taşıt alımı için finansman ihtiyaçlarını uygun koşullarda karşılamaları amaçlarıyla 1 Ekim 2019'dan itibaren Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi ürünü müşterilerimize sunulmaya başlanmıştır.

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3 kamu bankasından flaş açıklama! Hangi markalar kredi paketinden çıkarıldı? Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault...

Bu kapsamda Türkiye'de üretim yapan otomotiv markaları ile işbirlikleri gerçekleştirilmiş, anlaşmalı firmalardan sıfır km. binek araç veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilerimize firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık %0,49 - %0,64 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulmuştur.

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3 kamu bankasından flaş açıklama! Hangi markalar kredi paketinden çıkarıldı? Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault...

Yapılan işbirlikleri ile hem taşıt sahibi olmak isteyen müşterilere uygun koşullar ile finansman sağlanmış hem de otomotiv sektörüne önemli bir hareketlilik getirilmiştir. Sağlanan finansman imkanı otomotiv sektöründen de büyük övgüler almıştır.

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3 kamu bankasından flaş açıklama! Hangi markalar kredi paketinden çıkarıldı? Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault...

Diğer taraftan, kredi kampanyalarının firmalar tarafından fiyat artışı için bir fırsata dönüştürülmemesi ve olası fiyat artışları ile vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için; açıklanan kredi paketlerinin kapsamına ve amacına uygun olarak faaliyet gösteren firmalarla çalışılacağı, sunulan uygun finansman imkanını, ürün veya hizmetlerinde fiyat artışı olarak müşterilere yansıtan firma olması durumunda ilgili firmaların kredi paketi kapsamı dışına çıkartılacağı 02.06.2020 tarihli basın açıklamamızla kamuoyuna duyurulmuştu.