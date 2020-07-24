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Bu haftanın fırsatları! Şok markete yarın neler gelecek? 25 Temmuz 2020 Şok aktüel kataloğu...
Şok markete yarın neler gelecek? Şok aktüel ürünler kataloğu çarşamba ve cumartesi günleri güncellenerek paylaşılıyor. İndirime giren ürünleri herkesten önce görmek isteyenler aktüel ürünler kataloğunun yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Şok markete yarın neler gelecek? Sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, 25 Temmuz 2020 Şok aktül kataloğu...
Giriş Tarihi: 24.07.2020 22:46 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 22:48
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