24 Temmuz 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bu haftanın fırsatları! Şok markete yarın neler gelecek? 25 Temmuz 2020 Şok aktüel kataloğu...

Bu haftanın fırsatları! Şok markete yarın neler gelecek? 25 Temmuz 2020 Şok aktüel kataloğu...

Şok markete yarın neler gelecek? Şok aktüel ürünler kataloğu çarşamba ve cumartesi günleri güncellenerek paylaşılıyor. İndirime giren ürünleri herkesten önce görmek isteyenler aktüel ürünler kataloğunun yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Şok markete yarın neler gelecek? Sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, 25 Temmuz 2020 Şok aktül kataloğu...

Giriş Tarihi: 24.07.2020 22:46 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 22:48
  • 1
  • 5
Bu haftanın fırsatları! Şok markete yarın neler gelecek? 25 Temmuz 2020 Şok aktüel kataloğu...

Şok markete yarın neler gelecek? 25 Temmuz 2020 Şok aktüel kataloğunda yer alan ürünler yarın raflardaki yerlerini alacak. Uygun fiyatlı ve kalite ürünleri müşterilerine sunan Şok'un yarın yayınlanacak kataloğunda, Asonic Karaoke Mikrofon 29,90 TL'den, Bluetooth Hoparlör 34,95 TL'den, Mini Hurç 5,99 TL'den, Maxi Hurç 6,99 TL'den ve Mega Hurç 8,99 TL'den satışa çıkarılacak. Peki, Şok markete yarın neler gelecek? 25 Temmuz 2020 Şok aktüel kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 5
Bu haftanın fırsatları! Şok markete yarın neler gelecek? 25 Temmuz 2020 Şok aktüel kataloğu...

ŞOK MARKETE YARIN NELER GELECEK?

ŞOK market 25 Temmuz aktüel ürünler listesi yayınlandı. Bu hafta; GoKidy Mama Sandalyesi 49,95 TL'den, asonic Bluetooth Hoparlör 34,95 TL'den, asonic Karaoke Mikrofon 59,90 TL'den ve Mini Hurç 5,99 TL'den satışa sunulacak.

  • 3
  • 5
Bu haftanın fırsatları! Şok markete yarın neler gelecek? 25 Temmuz 2020 Şok aktüel kataloğu...
  • 4
  • 5
Bu haftanın fırsatları! Şok markete yarın neler gelecek? 25 Temmuz 2020 Şok aktüel kataloğu...
  • 5
  • 5
Bu haftanın fırsatları! Şok markete yarın neler gelecek? 25 Temmuz 2020 Şok aktüel kataloğu...