Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
20 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son gelişmeler: 3600 ek gösterge 2021'de çıkacak mı? Öğretmen, polis, hemşire, memur 3600 ek gösterge son durum... Son gelişmeler: 3600 ek gösterge 2021'de çıkacak mı? Öğretmen, polis, hemşire, memur 3600 ek gösterge son durum...
3600 ek gösterge, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Memurların maaşları ve ikramiyelerinde etkili olan ek göstergenin 3600'e çıkarılması gündemde. Ek göstergenin çıkacağı tarihi merak eden vatandaşlar, son gelişmeleri yakından takip ediyor. Konu hakkında son açıklama Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge 2021'de çıkacak mı? Polis, hemşire, öğretmen 3600 ek gösterge son durum nedir? İşte merak edilen soruların yanıtı...
Giriş Tarihi: 20.02.2021 16:05
3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Milyonlarca memurun yakından takip ettiği 3600 ek gösterge ile ilgili detaylar araştırılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 3600 ek gösterge hakkında son açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 3600 ek gösterge 2021'de çıkacak mı? İşte öğretmen, polis, hemşire ve memurların merakla beklediği 3600 ek gösterge hakkında son durum...
GALERİ DEVAM EDİYOR 3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?
Geçtiğimiz günlerde Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) Kavaklıdere Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 3600 ek gösterge ile ilgili şunları söyledi:
"3600 ek göstergeyle ilgili çalışmalarımız, Devlet Personel Başkanlığı ve ilgili bakanlıklarımızla birlikte devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın burada verdiği bir söz var, inşallah buradaki çalışmalar tamamlandıkça biz de kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz." BAKAN LÜTFİ ELVAN'DAN EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, milyonlarca çalışanı ilgilendiren 3600 ek göstergeye ilişkin müjde verdi. Elvan, "Bakanlıktaki arkadaşlarımız ile Çalışma Bakanlığı'nın 3600 ek gösterge konusundaki çalışmaları devam ediyor. Bunun belirli bir yükü söz konusu. Sağlıklı bir şekilde analiz etme yönünde çaba sarf ediyorlar" dedi.
3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?
Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini kapsaması beklenen düzenlemeyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Ek göstergenin 3600'e çıkarılmasıyla memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri bu sayede artacak. Böylece yaklaşık 1,5 milyon memurun ek gösterge beklentisi karşılanacak.
EK GÖSTERGE MAAŞ VE İKRAMİYELERİ NASIL ETKİLEYECEK?
3600 ek gösterge düzenlemesi ile öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor. Düzenlemeden hâlihazırda bu görevlerden emekli olan vatandaşların da yararlandırılması öngörülüyor.