17 Şubat'ta yayımlanan "Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ" ile de söz konusu desteğin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenmişti.

Tebliğde destek programından yararlanma koşulları, hangi kesime verileceği ve nasıl bir süreç izlenerek kişilerin destekleneceği, başvuruların yapılma şekli ve itiraz hususları açıklığa kavuşturuldu.