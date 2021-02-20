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20 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri En az 2.000 TL! Kafe ve lokantalara ciro kaybı desteği başvuru süreci başladı! e-Devlet başvuru nasıl yapılır? En az 2.000 TL! Kafe ve lokantalara ciro kaybı desteği başvuru süreci başladı! e-Devlet başvuru nasıl yapılır? Son dakika... Kafe ve lokanta gibi yiyecek ve içecek işletmelerine "ciro kaybı desteği" için başvuru süreci başladu. Ticaret BAkanı Ruhsar Pekcan, yaptığı açıklama ile başvuruların e-Devlet üzerinden alındığını duyurdu. Bu gelişmelerin ardından ciro desteğine dair detaylar araştırılmaya başlandı. Konu hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, kafe ve lokantalara ciro kaybı desteği başvuru şartları nedir? e-Devlet başvuru nasıl yapılır? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 20.02.2021 10:44
Son dakika... Türkiye'de koronavirüs salgınının görülmesinin ardından salgından ekonomik anlamda olumsuz etkilenenlere maddi destek vermek, istihdamı ve hane halkı gelirini korumak adına birçok kalem altında destek paketi hayata geçirilmişti. Son dakika haberine göre, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan ve koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen işletmelere sağlanacağını duyurdu. Peki, kafe ve lokantalara ciro kaybı desteği başvuru şartları nedir? e-Devlet başvuru nasıl yapılır? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR CİRO KAYBI DESTEĞİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Yiyecek ve içecek işlemelerine yönelik ciro kaybı desteği başvuruları başladı. Gerekli şartları taşıyan vatandaşlar, e-Devlet üzerinden gerekli adımları takip ederek başvurularını tamamlayabilecekler. Başvurular 31 Mart saat 23.59'da sona erecek.
BAKAN RUHSAR PEKCAN AÇIKLADI
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetinde bulunan işletmelere verilecek desteğe ilişkin açıklama yaptı.
Yiyecek, içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan ve yeni tip koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen işletmelere sağlanacak ciro kaybı desteği ödemeleri için başvuru sürecini başlattıklarını belirten Pekcan,
"İşletmelerimiz ciro kaybı desteği başvurularını bugünden itibaren 31 Mart saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabileceklerdir." ifadesini kullandı. CİRO KAYBI DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
"Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı" 6 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.
17 Şubat'ta yayımlanan "Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ" ile de söz konusu desteğin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenmişti.
Tebliğde destek programından yararlanma koşulları, hangi kesime verileceği ve nasıl bir süreç izlenerek kişilerin destekleneceği, başvuruların yapılma şekli ve itiraz hususları açıklığa kavuşturuldu.