Son durum: Memur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar? Toplu sözleşme, refah payı, seyyanen zam, yüzdelik dilim...

Memura ve memur emeklisine ne kadar zam yapılacak? İşçi maaş zammının belirlenmesinin ardından gözler memur ve memur emeklilerine çevrildi. Memur ve memur emeklileri için ise hükümet zam tekliflerini masaya getirdi. Bu gelişmelerin ardından ne kadar zam yapılacağı konusunda araştırmalar hız kazandı. Sendikalar ve hükümetin verdiği teklifler üzerinden pazarlıklar sürecek. Peki, toplu sözleşme ile emur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar? Toplu sözleşme, refah payı, seyyanen zam, yüzdelik dilim son durum nedir? İşte cevaplar...