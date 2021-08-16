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Haberler Galeri Son durum: Memur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar? Toplu sözleşme, refah payı, seyyanen zam, yüzdelik dilim...

Son durum: Memur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar? Toplu sözleşme, refah payı, seyyanen zam, yüzdelik dilim...

Memura ve memur emeklisine ne kadar zam yapılacak? İşçi maaş zammının belirlenmesinin ardından gözler memur ve memur emeklilerine çevrildi. Memur ve memur emeklileri için ise hükümet zam tekliflerini masaya getirdi. Bu gelişmelerin ardından ne kadar zam yapılacağı konusunda araştırmalar hız kazandı. Sendikalar ve hükümetin verdiği teklifler üzerinden pazarlıklar sürecek. Peki, toplu sözleşme ile emur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar? Toplu sözleşme, refah payı, seyyanen zam, yüzdelik dilim son durum nedir? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.08.2021 11:32
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Son durum: Memur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar? Toplu sözleşme, refah payı, seyyanen zam, yüzdelik dilim...

Toplu sözleşme ile memur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar olacak? Memur ve memur emeklileri için devam eden toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin teklifleri ortaya çıktı. Toplu sözleşme kapsamında yapılan görüşmelerde pazarlıklar bu rakamlar üzerinden devam edecek. Şimdi ise gözler görüşmelerin tamamlanacağı tarihe çevrildi. Peki, refah payı, seyyanen zam, yüzdelik dilim son durum nedir? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son durum: Memur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar? Toplu sözleşme, refah payı, seyyanen zam, yüzdelik dilim...

HÜKÜMETİN TEKLİFİ

- 2022'de yüzde 5+6 zam

- 2023'te yüzde 6+6 zam

- Enflasyon farkı

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Son durum: Memur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar? Toplu sözleşme, refah payı, seyyanen zam, yüzdelik dilim...

SENDİKALARIN TEKLİFİ

- 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17 zam

- Yüzde 6 refah payı

- 600 lira seyyanen zam

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Son durum: Memur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar? Toplu sözleşme, refah payı, seyyanen zam, yüzdelik dilim...

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Sendikalar, hükümetten gelen teklifi genişletilmiş başkanlar kurulu toplantısında değerlendirecek. Uzlaşı olursa 22 Ağustos'ta zam oranı belli olacak. Anlaşma olmazsa kamu görevlileri hakem heyeti Ağustos sonunda zam oranına karar verecek.

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Son durum: Memur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar? Toplu sözleşme, refah payı, seyyanen zam, yüzdelik dilim...

BAKAN BİLGİN'DEN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "2022 yılının ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci 6 ayı için yüzde 6 artı 6 ve enflasyon farkları teklifini veriyoruz. Bu taleplere karşı verilen bir tekliftir. Bunlar müzakere edilecektir, bu müzakerelerin sonucundan da uzlaşacağımız bir oranda hem enflasyonu kontrol altına alacak bir çizgi içerisinde hem de çalışanlarımızı enflasyona karşı koruyacak bir ücret politikasında karar aşamasına geliriz" dedi.