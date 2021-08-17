ÖTV indirimli araçlar listesi: 2021 ÖTV indirimi sonrası fiyatı düşen otomobiller! Fiat, Toyota, Renault, Dacia, Opel...

Sıfır araç fiyatları ne kadar? ÖTV matrah düzenlemesi ile birlikte son dönemde oldukça yükselmiş olan yeni araç alım fiyatlarında önemli bir düşüş yaşandı. Pandemi sonrası araç fiyatlarının sert yükselmesi nedeniyle alım gücü zorlanmış ikinci el araçlara rağbet artmıştı. Ancak ikinci el araç fiyatlarının da sıfır araç fiyatlarına ulaşması nedeniyle piyasada durgunluk yaşanmıştı. ÖTV düzenlemesi sonrası piyasada canlanma başladı. Peki, 2021 ÖTV indirimi sonrası fiyatı düşen otomobiller neler? İşte ÖTV indirimli araçlar listesi...