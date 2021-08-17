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ÖTV indirimli araçlar listesi: 2021 ÖTV indirimi sonrası fiyatı düşen otomobiller! Fiat, Toyota, Renault, Dacia, Opel...

Sıfır araç fiyatları ne kadar? ÖTV matrah düzenlemesi ile birlikte son dönemde oldukça yükselmiş olan yeni araç alım fiyatlarında önemli bir düşüş yaşandı. Pandemi sonrası araç fiyatlarının sert yükselmesi nedeniyle alım gücü zorlanmış ikinci el araçlara rağbet artmıştı. Ancak ikinci el araç fiyatlarının da sıfır araç fiyatlarına ulaşması nedeniyle piyasada durgunluk yaşanmıştı. ÖTV düzenlemesi sonrası piyasada canlanma başladı. Peki, 2021 ÖTV indirimi sonrası fiyatı düşen otomobiller neler? İşte ÖTV indirimli araçlar listesi...

Salim Demirkıran
Giriş Tarihi: 17.08.2021 10:47 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021 08:57
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ÖTV indirimli araçlar listesi: 2021 ÖTV indirimi sonrası fiyatı düşen otomobiller! Fiat, Toyota, Renault, Dacia, Opel...

Son dönemde ulaşılmaz boyutlara ulaşan yeni araç fiyatlarında ÖTV düzenlemesi sonrası düşüş yaşandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 1600 cm3 silindir hacmine kadar olan binek otomobillerde yüzde 45 ÖTV oranına esas matrah limiti 85 bin liradan 92 bin liraya yükseltildi. Peki, 2021 ÖTV indirimi sonrası fiyatı düşen otomobiller neler? İşte ÖTV indirimli araçlar listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖTV indirimli araçlar listesi: 2021 ÖTV indirimi sonrası fiyatı düşen otomobiller! Fiat, Toyota, Renault, Dacia, Opel...

ÖTV İNDİRİMİ SONRASI FİYATI DÜŞEN OTOMOBİLLER

İşte marka marka fiyatı düşen araçlar listesi:

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ÖTV indirimli araçlar listesi: 2021 ÖTV indirimi sonrası fiyatı düşen otomobiller! Fiat, Toyota, Renault, Dacia, Opel...

FIAT

Fiat 500L Cross Plus 1.4 Fire 95 HP MT
ÖTV öncesi: 278 bin 900 TL
ÖTV indirimi sonrası: 232 bin 417 TL

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ÖTV indirimli araçlar listesi: 2021 ÖTV indirimi sonrası fiyatı düşen otomobiller! Fiat, Toyota, Renault, Dacia, Opel...

Fiat Egea Sedab 1.6 Urban
ÖTV öncesi: 298 bin TL
ÖTV indirimi sonrası: 248 bin TL

Fiat Egea Cross 1.0 Lounge:
ÖTV öncesi: 288 bin 900 TL
ÖTV indirimi sonrası: 240 bin 417 TL

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ÖTV indirimli araçlar listesi: 2021 ÖTV indirimi sonrası fiyatı düşen otomobiller! Fiat, Toyota, Renault, Dacia, Opel...

TOYOTA

Toyota Corolla Dream 1.5 Benzinli Manuel
ÖTV öncesi: 288 bin 950 TL
ÖTV indirimi sonrası: 240 bin 791 TL

Toyota Corolla Dream 1.2 Multdrive S
ÖTV öncesi: 311 bin 350 TL
ÖTV indirimi sonrası: 259 bin 459 TL