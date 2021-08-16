İstihdama yönelik önemli destek! Kalfaların ücretini devlet ödeyecek

Devletin istihdama teşvik etme amaçlı önemli adımları kesintisiz devam ediyor.İşletmelerde ilave istihdama ucuz kredi desteğinin ardından Eylül ayı itibariyle "yeni nesil çalışma yöntemleri, teşviklerin revize edilmesi, geleceğin işleri odaklı işgücü dönüşümü, genç istihdam ulusal strateji belgesini" içeren dönüşüm ajandası yaşama geçiriliyor. Türkiye İş Kurumu bu yılın ilk 6 ayında 680 bin kişiye iş kapısı açarken, açık iş sayısı da 106 bini geçti. İşe alınan her bir işçinin sigorta primi ve ücreti üzerinden alınan vergiyi devlet karşılıyor. İşte detaylar...