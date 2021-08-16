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İstihdama yönelik önemli destek! Kalfaların ücretini devlet ödeyecek

Devletin istihdama teşvik etme amaçlı önemli adımları kesintisiz devam ediyor.İşletmelerde ilave istihdama ucuz kredi desteğinin ardından Eylül ayı itibariyle "yeni nesil çalışma yöntemleri, teşviklerin revize edilmesi, geleceğin işleri odaklı işgücü dönüşümü, genç istihdam ulusal strateji belgesini" içeren dönüşüm ajandası yaşama geçiriliyor. Türkiye İş Kurumu bu yılın ilk 6 ayında 680 bin kişiye iş kapısı açarken, açık iş sayısı da 106 bini geçti. İşe alınan her bir işçinin sigorta primi ve ücreti üzerinden alınan vergiyi devlet karşılıyor. İşte detaylar...

Sabah
Giriş Tarihi: 16.08.2021 09:02 Güncelleme Tarihi: 16.08.2021 09:04
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İstihdama yönelik önemli destek! Kalfaların ücretini devlet ödeyecek
İşverene, iş arayana, işe yeni girene destekler kesintisiz devam ediyor. İlave istihdamda 12 ay boyuncu sigorta primi ve vergileri devlet karşılıyor. Toplamda 1341 lira sigorta prim desteği damga ve gelir vergisiyle beraber destek tutarı 1556 liraya ulaşıyor.
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İstihdama yönelik önemli destek! Kalfaların ücretini devlet ödeyecek
İmalat ve bilişim sektörlerinde asgari ücretin brütüne kadar karşılanıyor. Bu da 3 bin 577 lira ve vergiyle birlikte 3700 liraya çıkıyor. Normalde 12 ay olan destek kadınlar, 18-25 yaş arası gençler, engelliler için 18 ay uygulanıyor.
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İstihdama yönelik önemli destek! Kalfaların ücretini devlet ödeyecek

GENÇ İSTİHDAM ULUSAL STRETEJİSİ TAMAM

İlave istihdam oluşturan firmalar düşük finansman maliyetiyle kredi kullanma imkânına kavuşuyor. Genç istihdamını artırmak için Genç İstihdam Ulusal Strateji Belgesi Eylül sonu itibariyle yaşama geçirilecek.

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İstihdama yönelik önemli destek! Kalfaların ücretini devlet ödeyecek
Mesleki eğitim merkezlerini gençler için daha cazip kılmak adına kalfalık döneminde alınan ücretlerde iyileşme de aynı tarihte uygulamaya girecek.
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İstihdama yönelik önemli destek! Kalfaların ücretini devlet ödeyecek
Bu merkezlerde eğitim gören öğrencilerin ücretleri kamu tarafından karşılanarak işveren üzerindeki yükler kaldırılacak. Geleceğin mesleklerinde yeni iş olanaklarını oluşturmaya katkı sağlayacak geçiş destleri de yılsonu itibariyle devreye alınıyor.