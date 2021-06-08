Son dakika: Mayıs ayı nakdi ücret desteği yattı mı? 2021 nakdi ücret desteği ne zaman bitecek? Son gelişmeler...
Son dakika... Mayıs ayı nakdi ücret desteği yattı mı? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen nakdi ücret desteğinin bu ayki ödemelerinin hangi tarihte yatırılacağı merak ediliyordu. Bakan Vedat Bilgin konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Öte yandan bu destek ödemelerinin ne zaman biteceği de merak ediliyor. Peki, Mayıs ayı nakdi ücret desteği yattı mı? 2021 nakdi ücret desteği ne zaman bitecek? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 08.06.2021
11:14
Son dakika... Mayıs ayı nakdi ücret desteği yattı mı? Koronavirüs salgını sonrası alınan ekonomik tedbirler kapsamında nakdi ücret desteği verilmeye başlandı. Bu destek ödemesinin biteceği tarih belli olurken, mayıs ayı ödemelerinin hangi tarihte yatırılacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin merak edilen soruları yanıtladı. Peki, Mayıs ayı nakdi ücret desteği yattı mı? 2021 nakdi ücret desteği ne zaman bitecek? İşte haberin detayları...
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MAYIS AYI NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
2021 Mayıs ayı nakdi ücret desteği ödemeleri bugün itibarıyla yapılacak. Bakan Bilgin yaptığı yazılı açıklamada, ödemelerin bugün banka hesapları üzerinden yapılacağını belirterek sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yatırılacağını kaydetti.
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ HAKKINDA
Koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla, 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamındaki kişilere ücretsiz izne çıkarıldıkları veya işsiz kaldıkları dönem için İşsizlik Sigortası Fonundan ve İŞKUR tarafından yapılan ödemedir.
Bununla birlikte, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 27 ve 28 inci maddelerinde esasları belirlenen iki ayrı nakdi ücret desteği daha uygulamaya alınmıştır. Bu kapsamda; 1/1/2019-17/4/2020 aralığında 4857 sayılı Kanunun 25/(II) numaralı bendinde belirtilen sebepler dışında hizmet akdi sona erenler ile özel sektör işyerlerinde 2019/Ocak ila 2020/Nisan dönemlerinde en az çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilenlerden 1/12/2020 tarihinden itibaren işe başlatılıp ücretsiz izne ayrılanlara 2020 yılı Nisan ayında uygulamaya başlanılan nakdi ücret desteği uygulaması ile benzer esaslar çerçevesinde nakdi ücret desteği ödenmektedir.
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANACAK KİŞİLER
17/4/2020 tarihi itibarıyla, iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun geçici 10 uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar kapsam dâhilindedir.