Son dakika: Mayıs ayı nakdi ücret desteği yattı mı? 2021 nakdi ücret desteği ne zaman bitecek? Son gelişmeler...

Son dakika... Mayıs ayı nakdi ücret desteği yattı mı? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen nakdi ücret desteğinin bu ayki ödemelerinin hangi tarihte yatırılacağı merak ediliyordu. Bakan Vedat Bilgin konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Öte yandan bu destek ödemelerinin ne zaman biteceği de merak ediliyor. Peki, Mayıs ayı nakdi ücret desteği yattı mı? 2021 nakdi ücret desteği ne zaman bitecek? İşte son gelişmeler...