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Haberler Galeri Son durum: 3600 ek gösterge hangi memurlara verilecek? 3600 ek gösterge ne zaman, kimlere verilecek? Maaş ne kadar olacak?

Son durum: 3600 ek gösterge hangi memurlara verilecek? 3600 ek gösterge ne zaman, kimlere verilecek? Maaş ne kadar olacak?

3600 ek göstergede son durum nedir? Milyonlarca memuru yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesinde sona gelindi. 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin son toplantı bugün yapıldı. Bakan Bilgin, taslak metni Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunacak. Peki, 3600 ek gösterge hangi memurlara verilecek? 3600 ek gösterge ne zaman, kimlere verilecek? 3600 ek gösterge ile memur maaşı ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.05.2022 17:04
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Son durum: 3600 ek gösterge hangi memurlara verilecek? 3600 ek gösterge ne zaman, kimlere verilecek? Maaş ne kadar olacak?

3600 ek gösterge hangi memurlara verilecek? Polis, hemşire, öğretmen ve din görevlisine yönelik verileceği açıklanan 3600 ek göstergenin tüm memurlar kapsaması bekleniyor. Kapsamlı çalışmanın yapıldığı düzenlemeye ilişkin son toplantı bugnü gerçekleştirildi. Şimdi ise gözler ek göstergenin kimlere verileceğine çevrildi. Peki, 3600 ek gösterge hangi memurlara verilecek? 3600 ek gösterge ne zaman, kimlere verilecek? 3600 ek gösterge ile memur maaşı ne kadar olacak? İşte haberin detayları...

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Son durum: 3600 ek gösterge hangi memurlara verilecek? 3600 ek gösterge ne zaman, kimlere verilecek? Maaş ne kadar olacak?

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM

3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin çalışma tamamlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, taslak metni Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunacak. Başkan Erdoğan'ın önerileri de dikkate alınarak metne son şekil verilecek. Yasa teklifi daha sonra Meclis Başkanlığı'na sunulacak.

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Son durum: 3600 ek gösterge hangi memurlara verilecek? 3600 ek gösterge ne zaman, kimlere verilecek? Maaş ne kadar olacak?

3600 EK GÖSTERGE HANGİ MEMURLARA VERİLECEK?

Hemşire, avukat, öğretmen ve din görevlisi başta olmak üzere tüm kamu çalışanlarının ele alındığı çalışmayla belirlenen yeni ek göstergeler memur maaşlarına yansıyacak ancak en büyük etkiyi emekli maaşları ve ikramiyelerinde gösterecek.

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Son durum: 3600 ek gösterge hangi memurlara verilecek? 3600 ek gösterge ne zaman, kimlere verilecek? Maaş ne kadar olacak?

Takvim'in haberine göre, 30 yıl hizmeti olan hemşire, din görevlisi ve şube müdürünün emekli aylığında, ek göstergesinin 2200'den 3600'e çıkarılmasıyla bin 390 lira artış yaşanacak. Aylık tutarı 5 bin 471 liradan 6 bin 861 liraya yükselecek. Söz konusu kamu görevlilerinin emekli ikramiyesinde ise 50 bin 150 lira artış ortaya çıkacak.

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Son durum: 3600 ek gösterge hangi memurlara verilecek? 3600 ek gösterge ne zaman, kimlere verilecek? Maaş ne kadar olacak?

Emekli olunurken 30 yıllık hizmet karşılığı 197 bin 258 lira yerine 247 bin 408 lira ikramiye alınabilecek.

Öğretmen ve avukatların ek göstergelerinin 3000'den 3600'e yükselmesiyle de emekli aylıkları bin 234 lira artacak.

30 yıl hizmeti olan öğretmen ve avukatlara 5 bin 627 lira yerine 6 bin 681 lira emekli aylığı ödenecek.