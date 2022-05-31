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Son durum: 3600 ek gösterge hangi memurlara verilecek? 3600 ek gösterge ne zaman, kimlere verilecek? Maaş ne kadar olacak?
3600 ek göstergede son durum nedir? Milyonlarca memuru yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesinde sona gelindi. 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin son toplantı bugün yapıldı. Bakan Bilgin, taslak metni Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunacak. Peki, 3600 ek gösterge hangi memurlara verilecek? 3600 ek gösterge ne zaman, kimlere verilecek? 3600 ek gösterge ile memur maaşı ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...