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Marketteki işini bırakıp çilek üretmeye başladı: Yıllık kazancı dudak uçuklattı

Batman'da markette kasiyerlik yapan genç girişimci, ücret beklentilerini karşılamayınca çilek üretmeye karar verdi. Senelik kazancı 800 bin lirayı bulan genç üretici Bayram Doğan, satışlardan memnun olduğunu söyledi.

İHA
Giriş Tarihi: 31.05.2022 17:08
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Marketteki işini bırakıp çilek üretmeye başladı: Yıllık kazancı dudak uçuklattı

Batman'ın Sason ilçesinde ikamet eden 30 yaşındaki Bayram Doğan, bir markette kasiyerlik yapıyordu.

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Marketteki işini bırakıp çilek üretmeye başladı: Yıllık kazancı dudak uçuklattı

Ücreti yetersiz bulan doğan, ailesinden 15 senedir sürdürdüğü çilek üretimi işi yapmaya karar verdi.

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Marketteki işini bırakıp çilek üretmeye başladı: Yıllık kazancı dudak uçuklattı

Ürettiği çilekleri Diyarbakır-Bingöl karayolunda satan genç girişimci, senede 4 defa verim aldığı satışlardan memnun olduğunu söyledi.

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Marketteki işini bırakıp çilek üretmeye başladı: Yıllık kazancı dudak uçuklattı

"HEPSİ YERLİ ÜRÜN SERASIZ, İLAÇSIZ"

Daha önce markette çalıştığını, ücretin kendisini kurtarmadığını ifade eden Bayram Doğan, çilek işine girdiğini söyledi. Kendisinin yeni girdiğini, ailesinin 15 yıldır bu işi yaptığını hatırlatan Doğan, "Yıllık dönümüne 40 bin TL kazanıyoruz. 4 verimi var, üç mevsim çilek veriyor. Totalde 20 dönüm arazide yetiştiriyoruz. Şu anda Diyarbakır-Bingöl karayolundayız, kasa bazında satıyoruz. Küçük kasa 35 TL iken büyükleri ise 150 TL. Marketten daha uyguna geliyor. Nedeni ise, topraktan direkt burada tezgâha gelmesi. Hepsi yerli ürün serasız, ilaçsız. Hiçbir şekilde bunlarda gübre kullanmıyoruz. Şu an ilk parti geldi, yaza doğru ikinci parti gelecek. Normalde buraya da getirip satıyoruz, Batman kara yolunda da satıyoruz. Fiyatı bizi kurtarıyor. Yakıt fiyatları biraz zorlamasına rağmen, şu anda memnunuz çok şükür" dedi

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Marketteki işini bırakıp çilek üretmeye başladı: Yıllık kazancı dudak uçuklattı

"DİĞERLERİ GİBİ DEĞİL"

Karayolunda çilek alan müşterilerden Fatih Yıltaş, "Tattım, yerli ürün olduğu için diğerleri gibi değil, çok güzel. Bu yoldan geçtiğimde alıyorum, şimdi geçerken görünce yine alıp eve götüreceğim" şeklinde konuştu.