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e Bordro sorgulama: 2020 Mayıs ayı maaş bordroları yayımlandı! Hazine ve Maliye Bakanlığı e-Bordro Hizmeti

e-Bordro giriş nasıl yapılır? Mayıs 2020 maaş bordroları için bekleyiş sona erdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın e-Bordro uygulaması ile maaş sorgulama işlemleri e-Devlet üzerinden yapılıyor. Kamu kurumlarında personel olarak çalışan vatandaşların beklediği bordrolar yayımlandı. Peki, 2020 Mayıs ayı maaş sorgulama nasıl yapılır? İşte e-Bordro giriş ile 2020 Mayıs ayı maaş bordroları sorgulama işlemleri...

Giriş Tarihi: 14.05.2020 09:29 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020 09:53
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e Bordro sorgulama: 2020 Mayıs ayı maaş bordroları yayımlandı! Hazine ve Maliye Bakanlığı e-Bordro Hizmeti

e-Bordro maaş sorgulama işlemleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2020 Mayıs ayı maaş bordoları nasıl görüntülenir? e-Bordro giriş sayfası ile birlikte maaş bordroları görüntülenebiliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hizmete sunulan e-Bordro sistemi üzerinden 2020 Mayıs ayı maaş bordroları yayımlandı. Her ayın 14'ünde memurların erişimine açılan maaş bordoları, memurlar tarafından araştırılıyor. İşte e-Bordro giriş ekranı ile 2020 Mayıs ayı maaş sorgulama...

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e Bordro sorgulama: 2020 Mayıs ayı maaş bordroları yayımlandı! Hazine ve Maliye Bakanlığı e-Bordro Hizmeti

E-BORDO 2020 MAYIS AYI BORDOLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

e-Bordro görüntüleme yapabilmek için e-Devlet şifrenizin olması gerekiyor. e-Devlet şifresi olmayanların PTT üzerinden şifrelerini almaları gerekiyor. e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra e-Bordro sorgulama sayfasını açın. Daha sonra gelen ekranda yıl ve ayı seçerek görüntülemek istediğiniz maaş bordrolarına ulaşabilirsiniz.

E-BORDRO GİRİŞ İÇİN TIKLAYIN

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e Bordro sorgulama: 2020 Mayıs ayı maaş bordroları yayımlandı! Hazine ve Maliye Bakanlığı e-Bordro Hizmeti

MALİYE BAKANLIĞI'NDAN E BORDRO UYARISI

Maliye Bakanlığının 02.07.2015 tarihli Genelgesi uyarınca Maaş Bordroları 01 Eylül 2015 tarihinden itibaren yalnızca e-devlet kapısından alınabilmektedir. (https://www.turkiye.gov.tr/) Söz konusu Genelge nedeniyle bu tarihten itibaren Mutemetliklerden maaş bordrosu verilememektedir.

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e Bordro sorgulama: 2020 Mayıs ayı maaş bordroları yayımlandı! Hazine ve Maliye Bakanlığı e-Bordro Hizmeti

Not: İş Bankasında interaktif hesabı bulunanlar e-devlet şifreleri olmadan da interaktif hesaplarına giriş yaptıktan sonra e-devlet linkine tıklayarak e-devlet kapısına geçiş yapabilirler.

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e Bordro sorgulama: 2020 Mayıs ayı maaş bordroları yayımlandı! Hazine ve Maliye Bakanlığı e-Bordro Hizmeti

BARKODLU BORDRO NASIL YAZDIRILIR?

PTT'den alacağınız e-devlet şifresi ile turkiye.gov.tr adresindeki e-Bordro Sorgulama sayfasına giriş yapınız.
Giriş ekranından bordro almak istediğiniz ay ve yılı seçerek maaş bordronuzu görüntüleyiniz.