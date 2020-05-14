HaberlerGalerie Bordro sorgulama: 2020 Mayıs ayı maaş bordroları yayımlandı! Hazine ve Maliye Bakanlığı e-Bordro Hizmeti
e Bordro sorgulama: 2020 Mayıs ayı maaş bordroları yayımlandı! Hazine ve Maliye Bakanlığı e-Bordro Hizmeti
e-Bordro giriş nasıl yapılır? Mayıs 2020 maaş bordroları için bekleyiş sona erdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın e-Bordro uygulaması ile maaş sorgulama işlemleri e-Devlet üzerinden yapılıyor. Kamu kurumlarında personel olarak çalışan vatandaşların beklediği bordrolar yayımlandı. Peki, 2020 Mayıs ayı maaş sorgulama nasıl yapılır? İşte e-Bordro giriş ile 2020 Mayıs ayı maaş bordroları sorgulama işlemleri...
Giriş Tarihi: 14.05.2020 09:29Güncelleme Tarihi: 14.05.2020 09:53