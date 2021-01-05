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06 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Zamlı emekli maaşları ne kadar oldu? Kuruşu kuruşuna yeni zamlı maaş tablosu... Son dakika: Zamlı emekli maaşları ne kadar oldu? Kuruşu kuruşuna yeni zamlı maaş tablosu...
Son dakika... Zamlı emekli maaşları ne kadar oldu? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Ocak zam oranı belli oldu. . SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 8.36, memur emeklilerine ise yüzde 7.3 zam yapılacak. En düşük emekli aylığı esnafta 2 bin 44, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 419, memurda 3 bin 21 lira olacak. İşte, Zamlı emekli maaşları ne kadar oldu? Kuruşu kuruşuna yeni zamlı maaş tablosu...
Giriş Tarihi: 05.01.2021 19:32 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 21:14
Zamlı emekli maaşları ne kadar oldu? Kuruşu kuruşuna yeni zamlı maaş tablosu araştırılan konular arasında yer alıyor. 13 milyon emeklinin Ocak zammı belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 8.36, memur emeklilerine ise yüzde 7.3 zam yapılacak. En düşük emekli aylığı esnafta 2 bin 44, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 419, memurda 3 bin 21 lira olacak. Milyonlarca emekli yeni zamlı maaşlarını araştırmaya başladı. İşte, zamlı emekli maaşları ne kadar oldu? Kuruşu kuruşuna yeni zamlı maaş tablosu...
GALERİ DEVAM EDİYOR
13 milyon emeklinin Ocak zammı belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 8.36, memur emeklilerine ise yüzde 7.3 zam yapılacak. En düşük emekli aylığı esnafta 2 bin 44, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 419, memurda 3 bin 21 lira olacak.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2020 yılı enflasyonunu yüzde 14.60 olarak açıklamasıyla emeklilerin Ocak ayı zam oranı ortaya çıktı.
Buna göre; 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyon, yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Ocak artışı yüzde 8.36 olarak gerçekleşti.
Memur emeklilerine de hakem kurulu tarafından belirlenmiş 2020'nin ikinci yarısına ilişkin yüzde 4'lük zam oranı aşıldığı için enflasyon farkı oluştu.