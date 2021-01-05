Araba alacakları umutlandıran müjde: Fırsat üstüne fırsat! Yeni güncelleme...

Araba alacakları umutlandıran müjde: Fırsat üstüne fırsat haberleri ise araba almak isteyenlerde merak uyandırıyor. İkinci el araba fiyatları yükselecek mi? 2021'de fiyatlar ne olacak? Koronavirüs salgını her sektörü olduğu gibi otomotiv sektörünü de etkiledi. Sıfır araçların üretimlerinde yavaşlama oldu ve bu durum piyasada fiyatları yükseltti. İkinci el araba pazarında fiyatlar tavan yaptı. Ancak otomotiv devlerinin üretimi hızlandırması ve sıfır araçların piyasaya girmesiyle birlikte, piyasa rahatladı ve fiyatlar da düşmeye başladı.