SGK müjdeyi verdi! SGK girişi olanlara 864 TL para yardımı! E-Devlet başvuru şartları nelerdir?

Koronavirüs salgını sürecinde devlet tarafından vatandaşlara sağlanan destek ödemeleri artıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan imkanlardan bir tanesi de engelli yardımıdır. Yardımdam yararlanmak için belirli şartların bir araya getirilmesi gerekiyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı(SYDV) tarafından en az %40 ve üzeri engel oranı bulunan, kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kurumlarından (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) hiçbirine tabi olmayan ve muhtaçlığı ilgili SYDV'ler tarafından belgelenen 18 yaşından büyük engellilere ya da 18 yaşından küçük engelli yakını bulunanlara verilen maddi bir haktır. İşte, E-Devlet başvuru şartları nelerdir?