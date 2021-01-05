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06 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri SGK müjdeyi verdi! SGK girişi olanlara 864 TL para yardımı! E-Devlet başvuru şartları nelerdir? SGK müjdeyi verdi! SGK girişi olanlara 864 TL para yardımı! E-Devlet başvuru şartları nelerdir?
Pandemi döneminde devlet tarafından vatandaşlara yönelik destek ödemeleri sürüyor. 2022 maaşı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı(SYDV) tarafından en az %40 ve üzeri engel oranı bulunan, kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kurumlarından (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) hiçbirine tabi olmayan ve muhtaçlığı ilgili SYDV'ler tarafından belgelenen 18 yaşından büyük engellilere ya da 18 yaşından küçük engelli yakını bulunanlara verilen maddi bir haktır. Ödemeler yeni yılda zamlanmış olarak ödenecek. Başvurular kurum tarafından değerlendirildikten sonra PTT üzerinden ödeniyor. İşte, E-Devlet başvuru şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 05.01.2021 18:52 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 18:52
Koronavirüs salgını sürecinde devlet tarafından vatandaşlara sağlanan destek ödemeleri artıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan imkanlardan bir tanesi de engelli yardımıdır. Yardımdam yararlanmak için belirli şartların bir araya getirilmesi gerekiyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı(SYDV) tarafından en az %40 ve üzeri engel oranı bulunan, kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kurumlarından (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) hiçbirine tabi olmayan ve muhtaçlığı ilgili SYDV'ler tarafından belgelenen 18 yaşından büyük engellilere ya da 18 yaşından küçük engelli yakını bulunanlara verilen maddi bir haktır. İşte, E-Devlet başvuru şartları nelerdir?
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR?
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan ve engelli (özürlü) muhtaç vatandaşlara verilen bir hizmet olan 2021 maaşı takvimi araştırılıyor. 2021 Ocak ayı engelli maaşları yattı mı merak eden vatandaşlar, engelli aylığının hesaba ne zaman ve ne kadar yatacağını araştırıyor. 2022 engelli maaşı aynı zamanda, evde yaşlı bakımı yaşan kişilere de verilir.
2021 yılının Ocak ayından itibaren engelli maaşı ödemeleri zamlı olarak hesaplara yatacak. 2021 engelli maaşı zammı ne zaman belli olacak sorusunun yanıtı da bugün geldi. Yapılan açıklamanın ardından;
Yüzde 40 ile 69 engelli vatandaşlara verilen 537 lira 657 liraya,
Yüzde 70 ve üzeri engelli vatandaşlara ödenen 854 lira 1.024 kuruşa yükseldi.
2021 OCAK AYI ENGELLİ AYLIĞI NE ZAMAN HESABA YATACAK?
2022 sayılı yasa ile engelli maaşı almaya hak kazanan kişiler 2021 Ocak engelli maaşları ne zaman hesaba yatacak araştırmaya başladı. Engelli aylığı alan kişilerin her ay hesaplarına düzenli olarak aylıkları yatar. Engelli aylığının hesaba ne zaman yatacağı ise engelli maaşı alan kişinin doğum tarihinin son rakamlarına göre değişir. Örneğin doğum tarihinin son rakamı 0-5 arası olan kişilerin engelli aylığı her ayın 5. günü hesabına yatacaktır.
Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olan kişilere her ayın 5 inci günü.
Doğum tarihinin son rakamı 1 – 6 olan kişilere her ayın 6 ıncı günü.
Doğum tarihinin son rakamı 2 – 7 olan kişilere her ayın 7 inci günü.
Doğum tarihinin son rakamı 3 – 8 olan kişilere her ayın 8 inci günü.
Doğum tarihinin son rakamı 4 – 9 olan kişilere her ayın 9 uncu günü.