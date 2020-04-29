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Son dakika: Yeni 10 TL mi geliyor? TCMB'den 10 lira banknotlar ile ilgili açıklama geldi
Son dakika... Yeni 10 TL mi geliyor? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), E9 Emisyon Grubu IV. tertip 10 lira banknotları ile ilgili duyuru yayımlamasının ardından "Yeni 10 TL mi geliyor?" sorusu gündeme geldi. TCMB'den yapılan açıklamada, 1211 sayılı kanunun bankaya verdiği yetkiye dayanarak E9 Emisyon Grubu IV. tertip 10 lira banknotların 4 Mayıs 2020'den itibaren tedavüle verileceği belirtildi. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 29.04.2020 13:46Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 13:49