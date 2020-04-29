29 Nisan 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kırmızı beyaz kulelerinde sona yaklaşılıyor

1915 Çanakkale Köprüsü'nün kırmızı beyaz kulelerinde sona yaklaşılıyor

Yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kırmızı beyaz kulelerinde sona yaklaşılıyor. Yapımı tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak köprünün Sütlüce ve Şekerkaya yakalarındaki ayaklarında üst üste konulan kule bloklarının yüzde 78'lik kısmı bitirildi. Otoyol çalışmaları, proje başlangıcı olan Malkara Kavşağı ile Umurbey beldesi arasındaki 83,4 kilometrelik kesimde toprak ve sanat yapıları işleriyle sürüyor.

Giriş Tarihi: 29.04.2020 13:38 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 13:43
  • 1
  • 37
1915 Çanakkale Köprüsü'nün kırmızı beyaz kulelerinde sona yaklaşılıyor

Yapımı tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle "simgelerin köprüsü" olacak köprünün inşa çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

  • 2
  • 37
1915 Çanakkale Köprüsü'nün kırmızı beyaz kulelerinde sona yaklaşılıyor

Avrupa yakasındaki Gelibolu ilçesinin Sütlüce mevkisi ile Asya tarafındaki Lapseki ilçesinin Şekerkaya mevkisi arasında yer alacak köprüyle ilgili deniz içi çalışmaların ardından su üstünde ve kara bağlantı noktalarında yapılan çalışmalarda önemli aşama kaydedildi.

  • 3
  • 37
1915 Çanakkale Köprüsü'nün kırmızı beyaz kulelerinde sona yaklaşılıyor

Sütlüce ve Şekerkaya şantiyelerinde, köprü ayaklarına vinç yardımıyla bağ kirişi montajlarının yapılmasının ardından kule bloklarının üst üste konulmasına devam ediliyor.

  • 4
  • 37
1915 Çanakkale Köprüsü'nün kırmızı beyaz kulelerinde sona yaklaşılıyor

Bölgeye denizden "barç" olarak isimlendirilen vasıtalarla getirilen dörder blok da bu hafta yerlerine yerleştirilecek.

  • 5
  • 37
1915 Çanakkale Köprüsü'nün kırmızı beyaz kulelerinde sona yaklaşılıyor

Suyun içindeki blokların yerleştirilmesiyle köprünün ayakları yükselmesiyle Türk bayrağını simgeleyen kırmızı beyaz renkler açıkça görülmeye başladı.