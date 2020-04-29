1915 Çanakkale Köprüsü'nün kırmızı beyaz kulelerinde sona yaklaşılıyor

Yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kırmızı beyaz kulelerinde sona yaklaşılıyor. Yapımı tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak köprünün Sütlüce ve Şekerkaya yakalarındaki ayaklarında üst üste konulan kule bloklarının yüzde 78'lik kısmı bitirildi. Otoyol çalışmaları, proje başlangıcı olan Malkara Kavşağı ile Umurbey beldesi arasındaki 83,4 kilometrelik kesimde toprak ve sanat yapıları işleriyle sürüyor.