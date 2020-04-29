1170 TL ne zaman yatacak? Ücretsiz izin maaş desteği şartları neler? Ücretsiz izin başvurusu nasıl yapılır?

Ücretsiz izin maaş desteği başvuru nasıl yapılır? 1170 TL ne zaman yatacak? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ücretsiz izne çıkarılanlara verilen maaş desteği için başvurular devam ediyor. Başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar ödemelerin hangi tarihte yapılacağını araştırılmaya başlandı. Peki, 1170 TL ne zaman yatacak? Ücretsiz izin maaş desteği şartları neler? Ücretsiz izin başvurusu nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...