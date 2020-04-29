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Haberler Galeri 1170 TL ne zaman yatacak? Ücretsiz izin maaş desteği şartları neler? Ücretsiz izin başvurusu nasıl yapılır?

1170 TL ne zaman yatacak? Ücretsiz izin maaş desteği şartları neler? Ücretsiz izin başvurusu nasıl yapılır?

Ücretsiz izin maaş desteği başvuru nasıl yapılır? 1170 TL ne zaman yatacak? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ücretsiz izne çıkarılanlara verilen maaş desteği için başvurular devam ediyor. Başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar ödemelerin hangi tarihte yapılacağını araştırılmaya başlandı. Peki, 1170 TL ne zaman yatacak? Ücretsiz izin maaş desteği şartları neler? Ücretsiz izin başvurusu nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 29.04.2020 14:16 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 14:21
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1170 TL ne zaman yatacak? Ücretsiz izin maaş desteği şartları neler? Ücretsiz izin başvurusu nasıl yapılır?

Ücretsiz izin maaş desteği ne zaman verilecek? Koronavirüs salgını sonrası alınan önlemler kapsamında ücretsiz izne çıkarılanlar ile 15 Mart 2020'den sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara verilecek Nakdi Ücret Desteği'ne başvurular devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başvuru şartları açıklanmıştı. Başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar ödemelerin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, 1170 TL ne zaman yatacak? Ücretsiz izin maaş desteği şartları neler? Ücretsiz izin başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

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1170 TL ne zaman yatacak? Ücretsiz izin maaş desteği şartları neler? Ücretsiz izin başvurusu nasıl yapılır?

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bakan Selçuk, ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği başvurularının başladığını duyurdu. Bu açıklamanın ardından başvuruların detayları merak edilmeye başlandı. Burada başvuralar için iki yöntem uygulanacak.

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1170 TL ne zaman yatacak? Ücretsiz izin maaş desteği şartları neler? Ücretsiz izin başvurusu nasıl yapılır?

Eğer işsiz kalan çalışan işsizlik ödeneğine başvuru yapmış ve reddedilmişse yeni bir başvuru yapmasına gerek kalmayacak. Bu çalışanlar için duyuruda "15/03/2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen ancak işsizlik ödeneği başvurusuna rağmen bu ödeneğe hak kazanamayan işsizlerin nakdi ücret desteği 3 ödemeleri, ayrıca başvuru yapmalarına gerek bulunmaksızın İŞKUR tarafından re'sen gerçekleştirilir." deniliyor.

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1170 TL ne zaman yatacak? Ücretsiz izin maaş desteği şartları neler? Ücretsiz izin başvurusu nasıl yapılır?

İşverenler, ücretsiz izne ayrılan işçilere ilişkin başvurularını SGK'nın https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresinden Covid-19 Ücretsiz İzin Ekranı'nı seçerek yapabilecekler.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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1170 TL ne zaman yatacak? Ücretsiz izin maaş desteği şartları neler? Ücretsiz izin başvurusu nasıl yapılır?

1170 TL NE ZAMAN VERİLECEK?

Bakan Selçuk, 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğine başvurmamış olanların, https://esube.iskur.gov.tr adresinden veya e-devlet aracılığıyla işsizlik ödeneğine başvuruda bulunabileceğini belirterek, "Ücretsiz izne ayrılan işçilerimizle 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara, Nakdi Ücret Desteği, İŞKUR tarafından izleyen ayın 8'inden itibaren ödenecek." ifadelerini kullandı.