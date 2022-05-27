Son dakika: Yarın benzin ve mazota zam gelecek mi? 28 Mayıs Cumartesi benzin ve motorin zammı ne kadar?

Son dakika... Yarın benzin ve mazota zam gelecek mi? Bugünen itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,38 TL benzin grubunda 1,43 TL fiyat artışı meydana geldi. Brent petrol 114,9 dolarla iki ayın en yüksek seviyesini test ederken, bu gelişmelerle yarın zam olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, yarın benzin ve mazota zam gelecek mi? 28 Mayıs Cumartesi benzin ve motorin zammı ne kadar? İşte son gelişmeler...