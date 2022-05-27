27 Mayıs 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika: Yarın benzin ve mazota zam gelecek mi? 28 Mayıs Cumartesi benzin ve motorin zammı ne kadar?

Son dakika: Yarın benzin ve mazota zam gelecek mi? 28 Mayıs Cumartesi benzin ve motorin zammı ne kadar?

Son dakika... Yarın benzin ve mazota zam gelecek mi? Bugünen itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,38 TL benzin grubunda 1,43 TL fiyat artışı meydana geldi. Brent petrol 114,9 dolarla iki ayın en yüksek seviyesini test ederken, bu gelişmelerle yarın zam olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, yarın benzin ve mazota zam gelecek mi? 28 Mayıs Cumartesi benzin ve motorin zammı ne kadar? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.05.2022 09:36
  • 1
  • 9
Son dakika: Yarın benzin ve mazota zam gelecek mi? 28 Mayıs Cumartesi benzin ve motorin zammı ne kadar?

Son dakika haberi... Yarın benzin ve mazota zam gelecek mi? Rusya-Ukrayna arasındaki savaş sonrası küresel piyasalarda dalgalanma sürüyor. Brent petrolün varil fiyatı 114,9 dolarla iki ayın en yüksek seviyesini test etmesinin ardınan benzin ve motorine fiyatlarında artış yaşandı. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1,38 TL benzine ise 1,43 TL zam gelmişti. Peki, yarın benzin ve mazota zam gelecek mi? 28 Mayıs Cumartesi benzin ve motorin zammı ne kadar? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Son dakika: Yarın benzin ve mazota zam gelecek mi? 28 Mayıs Cumartesi benzin ve motorin zammı ne kadar?

YARIN BENZİN VE MAZOTA ZAM GELECEK Mİ?

NTV'nin haberine göre, 28 Mayıs 2022 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 70 kuruş, Motorin grubunda 97 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

İşte güncel akaryakıt fiyatları:

  • 3
  • 9
Son dakika: Yarın benzin ve mazota zam gelecek mi? 28 Mayıs Cumartesi benzin ve motorin zammı ne kadar?

27 Mayıs İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 24.30 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 23.47 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 11.82 TL

  • 4
  • 9
Son dakika: Yarın benzin ve mazota zam gelecek mi? 28 Mayıs Cumartesi benzin ve motorin zammı ne kadar?

27 Mayıs Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 24.40 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 23.56 TL

Ankara LPG litre fiyatı 11.85 TL

  • 5
  • 9
Son dakika: Yarın benzin ve mazota zam gelecek mi? 28 Mayıs Cumartesi benzin ve motorin zammı ne kadar?

27 Mayıs İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Benzin litre fiyatı: 24.41 TL

İzmir Motorin (Mazot) litre fiyatı 23.57 TL

İzmir LPG litre fiyatı 11.55 TL