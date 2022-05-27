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Haberler Galeri Akaryakıt fiyatları zamlı güncel liste: 27 Mayıs benzin, motorin (mazot), LPG litre fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Akaryakıt fiyatları zamlı güncel liste: 27 Mayıs benzin, motorin (mazot), LPG litre fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Benzin ve mazot fiyatları ne kadar oldu? 27 Mayıs itibarıyla akaryakıt fiyatlarında güncelleme yapıpldı. Bu gelişmelerin ardından LPG, mazot ve benzinin litre fiyatının ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı. Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı brent petrol fiyatında yaşanan artış sonrası akaryakıt fiyatlarında da dalgalanma yaşanıyor. Peki, 27 Mayıs benzin, motorin (mazot), LPG litre fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte akaryakıt fiyatları zamlı güncel liste...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.05.2022 09:27 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 09:27
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Akaryakıt fiyatları zamlı güncel liste: 27 Mayıs benzin, motorin mazot, LPG litre fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Akaryakıt fiyatları zamlı güncel liste, araç sahiplerinin yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı brent petrol fiyatında yaşanan yükseliş sonrası, dünya genelinde akaryakıt fiyatlarında da yukarı yönlü seyir başlamıştı. Bugünden itibaren geçerli benzin ve mazot fiyatında artış yapıldı. Peki, benzin, motorin (mazot), LPG litre fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 27 Mayıs akaryakıt fiyatları zamlı güncel liste...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Akaryakıt fiyatları zamlı güncel liste: 27 Mayıs benzin, motorin mazot, LPG litre fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

27 Mayıs Cuma itibarıyla motorin grubunda 1,38 TL benzin grubunda 1,43 TL fiyat artış meydana geldi. İşte 27 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları:

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Akaryakıt fiyatları zamlı güncel liste: 27 Mayıs benzin, motorin mazot, LPG litre fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

27 Mayıs İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 24.30 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 23.47 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 11.82 TL

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Akaryakıt fiyatları zamlı güncel liste: 27 Mayıs benzin, motorin mazot, LPG litre fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

27 Mayıs Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 24.40 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 23.56 TL

Ankara LPG litre fiyatı 11.85 TL

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Akaryakıt fiyatları zamlı güncel liste: 27 Mayıs benzin, motorin mazot, LPG litre fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

27 Mayıs İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Benzin litre fiyatı: 24.41 TL

İzmir Motorin (Mazot) litre fiyatı 23.57 TL

İzmir LPG litre fiyatı 11.55 TL