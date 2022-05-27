Akaryakıt fiyatları zamlı güncel liste: 27 Mayıs benzin, motorin (mazot), LPG litre fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Benzin ve mazot fiyatları ne kadar oldu? 27 Mayıs itibarıyla akaryakıt fiyatlarında güncelleme yapıpldı. Bu gelişmelerin ardından LPG, mazot ve benzinin litre fiyatının ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı. Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı brent petrol fiyatında yaşanan artış sonrası akaryakıt fiyatlarında da dalgalanma yaşanıyor. Peki, 27 Mayıs benzin, motorin (mazot), LPG litre fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte akaryakıt fiyatları zamlı güncel liste...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 27.05.2022 09:27 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 09:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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