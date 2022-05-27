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27 Mayıs sigara fiyatları zamlı güncel liste: 2022 JTI, BAT, Philip Morris, Tekel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?
Sigara fiyatları zamlı güncel liste, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Tütün ürünlerinde asgari maktu vergiler yüzde 10, alkollü içkilerde ise yüzde 25 yükseltildi. Tütün ürünlerindeki ÖTV düzenlemesinin ardından sigara fiyatlarında artış yapılıp yapılmayacağı araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda güncel fiyat listesi, sigara tiryakilerinin araştırdığı konular arasında. Peki, 2022 JTI, BAT, Philip Morris, Tekel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 27 Mayıs sigara fiyatları zamlı güncel liste...