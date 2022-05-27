27 Mayıs sigara fiyatları zamlı güncel liste: 2022 JTI, BAT, Philip Morris, Tekel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?

Tütün içeren veya tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar, mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler ile enfiye ve çiğnemeye mahsus tütünlerde asgari maktu vergi tutarı 0,7197 liradan, 0,7916 liraya, maktu vergi tutarı ise 0,7150 liradan 0,7865 liraya güncellendi.

Nargile tütünlerinde asgari maktu vergi tutarı 0,1450 liradan 0,1595 liraya, maktu vergi tutarı ise 0,8370 liradan 0,9207 liraya çıkarken makaronda asgari maktu vergi tutarı 0,0994 liradan 0,1093 liraya yükseltildi.