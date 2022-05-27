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Haberler Galeri 27 Mayıs sigara fiyatları zamlı güncel liste: 2022 JTI, BAT, Philip Morris, Tekel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?

27 Mayıs sigara fiyatları zamlı güncel liste: 2022 JTI, BAT, Philip Morris, Tekel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?

Sigara fiyatları zamlı güncel liste, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Tütün ürünlerinde asgari maktu vergiler yüzde 10, alkollü içkilerde ise yüzde 25 yükseltildi. Tütün ürünlerindeki ÖTV düzenlemesinin ardından sigara fiyatlarında artış yapılıp yapılmayacağı araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda güncel fiyat listesi, sigara tiryakilerinin araştırdığı konular arasında. Peki, 2022 JTI, BAT, Philip Morris, Tekel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 27 Mayıs sigara fiyatları zamlı güncel liste...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.05.2022 09:52 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 09:52
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27 Mayıs sigara fiyatları zamlı güncel liste: 2022 JTI, BAT, Philip Morris, Tekel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?

27 Mayıs sigara fiyatları zamlı güncel liste, tütün ürünlerindeki ÖTV düzenlemesinin ardından araştırılmaya başlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, tütün ürünlerinde asgari maktu vergiler yüzde 10, alkollü içkilerde ise yüzde 25 yükseltildi. Bu gelişmelerin ardından JTI, BAT ve Philip Morris grubuna ait sigara markalarının güncel fiyatları araştırılıyor. Peki, 2022 JTI, BAT, Philip Morris, Tekel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 27 Mayıs sigara fiyatları zamlı güncel liste...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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27 Mayıs sigara fiyatları zamlı güncel liste: 2022 JTI, BAT, Philip Morris, Tekel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?

TÜTÜN ÜRÜNLERİNDE ÖTV DÜZENLEMESİ

Tütün içeren veya tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolarda asgari maktu vergi tutarı 0,6464 liradan 0,7110 liraya, maktu vergi tutarı ise 0,8642 liradan 0,9506 liraya yükseltildi.

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27 Mayıs sigara fiyatları zamlı güncel liste: 2022 JTI, BAT, Philip Morris, Tekel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?

Tütün içeren veya tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar, mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler ile enfiye ve çiğnemeye mahsus tütünlerde asgari maktu vergi tutarı 0,7197 liradan, 0,7916 liraya, maktu vergi tutarı ise 0,7150 liradan 0,7865 liraya güncellendi.

Nargile tütünlerinde asgari maktu vergi tutarı 0,1450 liradan 0,1595 liraya, maktu vergi tutarı ise 0,8370 liradan 0,9207 liraya çıkarken makaronda asgari maktu vergi tutarı 0,0994 liradan 0,1093 liraya yükseltildi.

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27 Mayıs sigara fiyatları zamlı güncel liste: 2022 JTI, BAT, Philip Morris, Tekel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, tütün ürünlerindeki ÖTV düzenlemesi sonrası Philip Morris, JTI ve BAT grubu tarafından henüz sigara zammı konusunda bir açıklama yapılmadı. Sigara firmaları tarafından zam açıklaması geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

İşte 27 Mayıs 2022 tarihli güncel sigara fiyatları:

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27 Mayıs sigara fiyatları zamlı güncel liste: 2022 JTI, BAT, Philip Morris, Tekel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?

JTI SİGARA FİYATLARI

Winston Slender: 26 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 26 TL

Winston: 27 TL