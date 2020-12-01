SON DAKİKA! Uzmanlar o tarihi işaret etti! Altın fiyatları, gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet altını bugün ne kadar, kaç TL? 1 Aralık...

Altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar sürüyor. Koronavirüs aşı çalışmaları için gelen açıklamalar sonrasında altının ateşi bir nebzede olsa diniyor. Özellikle vatandaşların güvenilir yatırım limanı olarak gördüğü altın fiyatları için uzmanların değerlendirmeleri yakından takip ediliyor. Aşı açıklamaları sonrasında yeni bir ivme kazanacak altının aşağı mı, yukarı doğru mu olacağı araştırılıyor. İşte, altın fiyatları, gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet altını bugün ne kadar, kaç TL? 1 Aralık...