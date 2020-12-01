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Haberler Galeri SON DAKİKA! Uzmanlar o tarihi işaret etti! Altın fiyatları, gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet altını bugün ne kadar, kaç TL? 1 Aralık...

SON DAKİKA! Uzmanlar o tarihi işaret etti! Altın fiyatları, gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet altını bugün ne kadar, kaç TL? 1 Aralık...

Altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar sürüyor. Koronavirüs aşı çalışmaları için gelen açıklamalar sonrasında altının ateşi bir nebzede olsa diniyor. Özellikle vatandaşların güvenilir yatırım limanı olarak gördüğü altın fiyatları için uzmanların değerlendirmeleri yakından takip ediliyor. Aşı açıklamaları sonrasında yeni bir ivme kazanacak altının aşağı mı, yukarı doğru mu olacağı araştırılıyor. İşte, altın fiyatları, gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet altını bugün ne kadar, kaç TL? 1 Aralık...

Giriş Tarihi: 01.12.2020 16:04 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 16:13
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SON DAKİKA! Uzmanlar o tarihi işaret etti! Altın fiyatları, gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet altını bugün ne kadar, kaç TL? 1 Aralık...

Altın fiyatları son dakika olarak yatırımcılar tarafından araştırılmaya başladı. Aralık ayının ilk gününde son dönemde aşağı yönde ivme kazanan altın fiyatlarının alacağı seyir merak ediliyor. Altın fiyatları 2018 yılında başlayan yükseliş trendini koronavirüs pandemi sürecinde güçlendirerek Ağustos ayında 2075 dolar ile ons tarafında tüm zamanların rekorunu kırdı. Ons altın fiyatları tarihi zirvesini görmesinin ardından düşüş trendi içerisine girdi. Amerikan seçimlerinin sonuçlanması ve koronavirüs aşısı için gelen açıklamalar altının düşmesine yol açıyor. İşte, altın fiyatları, gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet altını bugün ne kadar, kaç TL? 1 Aralık...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SON DAKİKA! Uzmanlar o tarihi işaret etti! Altın fiyatları, gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet altını bugün ne kadar, kaç TL? 1 Aralık...

GÜVENLİ LİMAN ALTIN TALEBİ DÜŞTÜ

Ons altın fiyatları 300 doları aşan kayba uğrarken, gram altın fiyatları tarafında ise kayıp 100 TL oldu. Uzmanlar aşı gelişmeleri konusunda Aralık ayının kritik olduğunu ifade ederken, pandemi sürecinde şimdiye kadar riskten kaçış için güvenli liman altın talebini artıran yatırımcıların son dönemde riskli varlıklara yöneldiğini bildirdi.

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SON DAKİKA! Uzmanlar o tarihi işaret etti! Altın fiyatları, gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet altını bugün ne kadar, kaç TL? 1 Aralık...

GRAM ALTIN FİYATI

453,31

455,29

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SON DAKİKA! Uzmanlar o tarihi işaret etti! Altın fiyatları, gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet altını bugün ne kadar, kaç TL? 1 Aralık...

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

454,40

454,49

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SON DAKİKA! Uzmanlar o tarihi işaret etti! Altın fiyatları, gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet altını bugün ne kadar, kaç TL? 1 Aralık...

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.785,89

1.786,63