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01 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri İhtiyaç sahiplerine pandemi yardımı yapılıyor! e-Devlet pandemi sosyal destek yardım başvurusu nasıl yapılır? İhtiyaç sahiplerine pandemi yardımı yapılıyor! e-Devlet pandemi sosyal destek yardım başvurusu nasıl yapılır?
Son dakika... Pandemi yardımı başvuru nasıl yapılır? AÇSHB tarafından ihtiyaç sahibi hanelere 1.000 TL pandemi yardımı devam ediyor. Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Pandemi yardımı ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ihtiyaç sahiplerine pandemi yardımı başvuru nasıl yapılır? e-Devlet pandemi sosyal destek yardım başvurusu sorgulama nereden yapılıyor? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 01.12.2020 16:23 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 16:30
Son dakika... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından "Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları" devam ediyor. Koronavirüs salgını sonrası başlatılan pandemi yardımının detayları merak ediliyor. Bilindiği üzere ilk iki fazda milyonlarca haneye 1000'er TL yardım yapılmıştı. Şimdi ise üçüncü fazda başvurular e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınıyor. Peki, e-Devlet pandemi sosyal destek yardım başvurusu nasıl yapılır? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR PANDEMİ YARDIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar, T.C. Kimlik numarasının son rakamına göre e-Devlet'ten başvuru yapılabilecek.
Yapılan açıklamaya göre, online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için, T.C. Kimlik numarasının son rakamı
0 olanlar pazartesi, 2 olanlar salı, 4 olanlar çarşamba, 6 olanlar perşembe ve 8 olanlar cuma günleri başvuru yapabilecek. Cumartesi ve pazar günleri ise isteyen herkes başvurabilecek PANDEMİ YARDIM BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN... ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILIYOR?
Başvuru süreçleri e-Devlet üzerinden takip edilebiliyor. Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılıyor. Şartların sağlanması halinde başvuru sahibinin, başvuru formunda belirttiği ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na değerlendirmeler iletiliyor.
1000 TL YARDIM ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?
1000 TL pandemi yardım başvuru sırasında IBAN bilgilerini başvuru formuna ekleyen vatandaşların ödemeleri hesaplarına yapılacak. IBAN bilgisini girmeyenlere ise PTT aracılığıyla ödeme yapılacak.
KİMLER BAŞVURABİLİR?
Yeni bin liralık desteğe düzenli geliri olmayanlar, günlük yevmiye ile çalışırken işsiz kalıp gelirinden olanlar başvuracak. Her evden bir kişinin başvurması yeterli olacak. Destek hane başına ödenecek.