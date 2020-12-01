Son dakika... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından "Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları" devam ediyor. Koronavirüs salgını sonrası başlatılan pandemi yardımının detayları merak ediliyor. Bilindiği üzere ilk iki fazda milyonlarca haneye 1000'er TL yardım yapılmıştı. Şimdi ise üçüncü fazda başvurular e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınıyor. Peki, e-Devlet pandemi sosyal destek yardım başvurusu nasıl yapılır? İşte haberin detayları...