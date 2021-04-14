ANA SAYFA
Çalışanlar dikkat! Kamu çalışma saatleri nasıl olacak? Kamuda kimler idari izinli sayılacak? İşte esnek çalışma detayları
Kamuda esnek çalışma ne zaman başlıyor? Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kamuda esnek çalışma sistemine geçileceğini açıkladı. Bu gelişmelerin ardından mesai saatleri ve idari izin konusunda araştırmalar hız kazandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, kamu çalışma saatleri nasıl olacak? Kamuda kimler idari izinli sayılacak? İşte esnek çalışmanın detayları...
Giriş Tarihi: 14.04.2021 11:52 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 12:07
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11