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Haberler Galeri Çalışanlar dikkat! Kamu çalışma saatleri nasıl olacak? Kamuda kimler idari izinli sayılacak? İşte esnek çalışma detayları

Çalışanlar dikkat! Kamu çalışma saatleri nasıl olacak? Kamuda kimler idari izinli sayılacak? İşte esnek çalışma detayları

Kamuda esnek çalışma ne zaman başlıyor? Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kamuda esnek çalışma sistemine geçileceğini açıkladı. Bu gelişmelerin ardından mesai saatleri ve idari izin konusunda araştırmalar hız kazandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, kamu çalışma saatleri nasıl olacak? Kamuda kimler idari izinli sayılacak? İşte esnek çalışmanın detayları...

Giriş Tarihi: 14.04.2021 11:52 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 12:07
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Çalışanlar dikkat! Kamu çalışma saatleri nasıl olacak? Kamuda kimler idari izinli sayılacak? İşte esnek çalışma detayları

Türkiye'de Kovid-19 vaka sayılarında artış görülüyor. Günlük vaka sayısının 60 bine yaklaşmasının ardından bazı tedbirler hayata geçirildi. Beştepe'de gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından alınan yeni kararlar kamuoyu ile paylaşıldı. Bu gelişmelerin ardından kamuda esnek çalışmanın nasıl olacağı konusunda araştırmalar başladı. Peki, kamu çalışma saatleri nasıl olacak? Kamuda kimler idari izinli sayılacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çalışanlar dikkat! Kamu çalışma saatleri nasıl olacak? Kamuda kimler idari izinli sayılacak? İşte esnek çalışma detayları

KAMU ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL OLACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma başlama ve bitme saatlerinin 10.00-16.00 olarak belirlendiğini duyurdu.

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Çalışanlar dikkat! Kamu çalışma saatleri nasıl olacak? Kamuda kimler idari izinli sayılacak? İşte esnek çalışma detayları

KAMUDA KİMLER İDARİ İZİNLİ SAYILACAK?

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç, gebeliğinin 24. haftasından 32. haftasına kadar olan süre içerisinde hamile çalışanlar, süt izni kullananlar ile engelli çalışanlar idari izinli sayılacak.

Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç yönetici pozisyonu dışındaki 60 yaş ve üzerinde olanlar, Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar ile 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanlar da idari izinli olacak.

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Çalışanlar dikkat! Kamu çalışma saatleri nasıl olacak? Kamuda kimler idari izinli sayılacak? İşte esnek çalışma detayları

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kamuda mesai saatlerine yönelik Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Genelgede, salgının ülkede yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmama ve kamu hizmetini aksatmama şartıyla hayata geçirilebilecek uygulamalara yer verildi.

Buna göre, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilecek.

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Çalışanlar dikkat! Kamu çalışma saatleri nasıl olacak? Kamuda kimler idari izinli sayılacak? İşte esnek çalışma detayları

Buna dair usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici tarafından, bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için bakan tarafından, taşra teşkilatları ile mahalli idareler, bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri için ilgisine göre vali veya belediye başkanı, diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici tarafından belirlenecek. Bu yetki devredilebilecek.