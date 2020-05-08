Son dakika: Ücretsiz izin ödeneği yattı mı? 1170 TL nakdi ücret desteği ne zaman, nereye yatacak?

Son dakika haberi... Ücretsiz izin maaş desteği yattı mı? Ücretsiz izin desteği olarak bilinen Nakdi Ücret Desteği ne zaman yatacak? Yüz binlerce kişiyi yakından ilgilendiren ücretsiz izin desteğine 700 bini aşkın kişi başvuru yaptı. Başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar ödemelerin tarihini araştırıyordu. Konu ile ilgili resmi açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Koronavirüs nedeniyle ücretsiz izne çıkarılanlar ve 15 Mart'tan sonra işten çıkarılanların faydalanabileceği Nakdi Ücret Desteği ile ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ücretsiz izin ödeneği yattı mı? 1170 TL nakdi ücret desteği ne zaman, nereye yatacak? İşte cevaplar...