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Haberler Galeri Son dakika: Ücretsiz izin ödeneği yattı mı? 1170 TL nakdi ücret desteği ne zaman, nereye yatacak?

Son dakika: Ücretsiz izin ödeneği yattı mı? 1170 TL nakdi ücret desteği ne zaman, nereye yatacak?

Son dakika... Ücretsiz izin ödeneği yattı mı? Ücretsiz izin desteği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan, ücretsiz izne çıkarılan ve 16 Mart'tan sonra işten çıkarılanlara verilecek olan Nakdi Ücret Desteği'ne 700 bini aşkın kişi başvuru yaptı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ödemelerin hangi tarihte yapılacağı konusunda açıklamalarda bulunmuştu. Peki, ücretsiz izin ödeneği yattı mı? 1170 TL nakdi ücret desteği ne zaman, nereye yatacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 08.05.2020 09:34 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020 09:39
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Son dakika: Ücretsiz izin ödeneği yattı mı? 1170 TL nakdi ücret desteği ne zaman, nereye yatacak?

Son dakika haberi... Ücretsiz izin maaş desteği yattı mı? Ücretsiz izin desteği olarak bilinen Nakdi Ücret Desteği ne zaman yatacak? Yüz binlerce kişiyi yakından ilgilendiren ücretsiz izin desteğine 700 bini aşkın kişi başvuru yaptı. Başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar ödemelerin tarihini araştırıyordu. Konu ile ilgili resmi açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Koronavirüs nedeniyle ücretsiz izne çıkarılanlar ve 15 Mart'tan sonra işten çıkarılanların faydalanabileceği Nakdi Ücret Desteği ile ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ücretsiz izin ödeneği yattı mı? 1170 TL nakdi ücret desteği ne zaman, nereye yatacak? İşte cevaplar...

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Son dakika: Ücretsiz izin ödeneği yattı mı? 1170 TL nakdi ücret desteği ne zaman, nereye yatacak?

1170 TL ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ YATTI MI?

Bakan Selçuk, ücretsiz izin desteğinin 8 Mayıs itibarıyla yatırılmaya başlanacağını duyurdu. Ödemeler bugün hesaplara yapılacak.

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Son dakika: Ücretsiz izin ödeneği yattı mı? 1170 TL nakdi ücret desteği ne zaman, nereye yatacak?

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bakan Selçuk, ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği başvurularının başladığını duyurdu. Bu açıklamanın ardından başvuruların detayları merak edilmeye başlandı. Burada başvuralar için iki yöntem uygulanacak.

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Son dakika: Ücretsiz izin ödeneği yattı mı? 1170 TL nakdi ücret desteği ne zaman, nereye yatacak?

Eğer işsiz kalan çalışan işsizlik ödeneğine başvuru yapmış ve reddedilmişse yeni bir başvuru yapmasına gerek kalmayacak. Bu çalışanlar için duyuruda "15/03/2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen ancak işsizlik ödeneği başvurusuna rağmen bu ödeneğe hak kazanamayan işsizlerin nakdi ücret desteği 3 ödemeleri, ayrıca başvuru yapmalarına gerek bulunmaksızın İŞKUR tarafından re'sen gerçekleştirilir." deniliyor.

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Son dakika: Ücretsiz izin ödeneği yattı mı? 1170 TL nakdi ücret desteği ne zaman, nereye yatacak?

İşverenler, ücretsiz izne ayrılan işçilere ilişkin başvurularını SGK'nın https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresinden Covid-19 Ücretsiz İzin Ekranı'nı seçerek yapabilecekler.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN