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Son dakika: Ücretsiz izin ödeneği yattı mı? 1170 TL nakdi ücret desteği ne zaman, nereye yatacak?
Son dakika... Ücretsiz izin ödeneği yattı mı? Ücretsiz izin desteği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan, ücretsiz izne çıkarılan ve 16 Mart'tan sonra işten çıkarılanlara verilecek olan Nakdi Ücret Desteği'ne 700 bini aşkın kişi başvuru yaptı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ödemelerin hangi tarihte yapılacağı konusunda açıklamalarda bulunmuştu. Peki, ücretsiz izin ödeneği yattı mı? 1170 TL nakdi ücret desteği ne zaman, nereye yatacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 08.05.2020 09:34Güncelleme Tarihi: 08.05.2020 09:39