6 milyonu ilgilendiriyor! 3. faz sosyal yardım sonuçları açıklandı mı? 1000 TL pandemi yardımı başvuru ve sorgulama

Son dakika... 3. faz sosyal yardım sonuçları açıklandı mı? 1000 TL pandemi yardım başvurusu nasıl yapılır? Koronavirüsle mücadele kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere verilen 1000 TL sosyal yardım desteğine başvurular devam ediyor. 3. faz ödemeler için bugüne kadar 6 milyon kişi başvuruda bulundu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 3. faz sosyal yardım ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, 3. faz sosyal yardım sonuçları açıklandı mı? 1000 TL pandemi yardımı başvuru ve sorgulama nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili son gelişmeler...