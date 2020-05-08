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Haberler Galeri 6 milyonu ilgilendiriyor! 3. faz sosyal yardım sonuçları açıklandı mı? 1000 TL pandemi yardımı başvuru ve sorgulama

6 milyonu ilgilendiriyor! 3. faz sosyal yardım sonuçları açıklandı mı? 1000 TL pandemi yardımı başvuru ve sorgulama

Son dakika... 1000 TL sosyal yardım başvuru sonuçları açıklandı mı? Pandemi sosyal yardım başvurusu sorgulama nasıl yapılır? Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında 3 faz halinde planlanan sosyal yardımların ilk iki faz ödemeleri tamamlandı. Bu kapsamda 4,4 milyon haneye 1000'er TL yardım yapıldı. Üçüncü faz ödemeler için 6 milyon kişi başvuruda bulundu. Bakan Selçuk, sosyal yardım ödemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, 3. faz sosyal yardım sonuçları açıklandı mı? 1000 TL pandemi yardımı başvuru ve sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 08.05.2020 10:35 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020 10:49
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6 milyonu ilgilendiriyor! 3. faz sosyal yardım sonuçları açıklandı mı? 1000 TL pandemi yardımı başvuru ve sorgulama

Son dakika... 3. faz sosyal yardım sonuçları açıklandı mı? 1000 TL pandemi yardım başvurusu nasıl yapılır? Koronavirüsle mücadele kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere verilen 1000 TL sosyal yardım desteğine başvurular devam ediyor. 3. faz ödemeler için bugüne kadar 6 milyon kişi başvuruda bulundu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 3. faz sosyal yardım ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, 3. faz sosyal yardım sonuçları açıklandı mı? 1000 TL pandemi yardımı başvuru ve sorgulama nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili son gelişmeler...

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6 milyonu ilgilendiriyor! 3. faz sosyal yardım sonuçları açıklandı mı? 1000 TL pandemi yardımı başvuru ve sorgulama

3. FAZ SOSYAL YARDIM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

1000 TL yardım alabilmek için başvuru yapan vatandaşlar sonuçları araştırıyor. 3. faz sosyal yardım ödemeleri başladı. Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada, "Peyderpey de ödemelere de başladık aslında, şu anda 620 bin haneye faz 3'ten de yardım yaptık." dedi.

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6 milyonu ilgilendiriyor! 3. faz sosyal yardım sonuçları açıklandı mı? 1000 TL pandemi yardımı başvuru ve sorgulama

1000 TL YARDIM ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?

1000 TL pandemi yardım başvuru sırasında İBAN bilgilerini başvuru formuna ekleyen vatandaşların ödemeleri hesaplarına yapılacak. İBAN bilgisini girmeyenlere ise PTT aracılığıyla ödeme yapılacak.

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6 milyonu ilgilendiriyor! 3. faz sosyal yardım sonuçları açıklandı mı? 1000 TL pandemi yardımı başvuru ve sorgulama

6 MİLYON KİŞİ BAŞVURDU

Bakan Selçuk, belli kategorideki başvuruların değerlendirmeye alınmayacağına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

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6 milyonu ilgilendiriyor! 3. faz sosyal yardım sonuçları açıklandı mı? 1000 TL pandemi yardımı başvuru ve sorgulama

"Onlar kimlerdi? Faz 1 ve faz 2'ye başvurup halihazırda 1000 lirayı vermiş olduklarımız. Hanesinde kamu işçisi olanlar, memur olanlar, işsizlik ödeneğinden ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanmış olanlarla emekli başvurularını değerlendirmeye almayacağımızı belirtmiştik başvuru esnasında. Bu başvuru kategorilerini çıkardığımız zaman 6 milyonu aşkın başvurunun yaklaşık yüzde 60'ı değerlendirme dışı kalmış oldu. Dolayısıyla değerlendirmeye alınan 3 milyon kişinin başvurusunu da 1003 tane Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfımız var, vakıflarımıza gönderdik.