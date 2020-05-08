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6 milyonu ilgilendiriyor! 3. faz sosyal yardım sonuçları açıklandı mı? 1000 TL pandemi yardımı başvuru ve sorgulama
Son dakika... 1000 TL sosyal yardım başvuru sonuçları açıklandı mı? Pandemi sosyal yardım başvurusu sorgulama nasıl yapılır? Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında 3 faz halinde planlanan sosyal yardımların ilk iki faz ödemeleri tamamlandı. Bu kapsamda 4,4 milyon haneye 1000'er TL yardım yapıldı. Üçüncü faz ödemeler için 6 milyon kişi başvuruda bulundu. Bakan Selçuk, sosyal yardım ödemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, 3. faz sosyal yardım sonuçları açıklandı mı? 1000 TL pandemi yardımı başvuru ve sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 08.05.2020 10:35Güncelleme Tarihi: 08.05.2020 10:49