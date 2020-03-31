Son dakika: Ücretli öğretmen maaşları yatacak mı, kesilecek mi? Bakan Ziya Selçuk'tan ücret açıklaması

Bakan Selçuk, TV100'ün canlı yayında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Okulların kapalı olması nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığınca 7 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başvurularını otomatik olarak yapacaklarını belirten Selçuk, "Her çocuğumuzu sanki sınava başvurmuş gibi kabul ettik. İsteyen tabii ki girmeyebilir. Ama velilerin strese girmemesi, başvuruda sorun çıktı mı, internette kesiklik oldu mu gibi bir takım endişeler yaşamaması için böyle bir karar aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Sınav tarihinde bir erteleme beklemediklerini dile getiren Selçuk, zorunlu bir durum olmadığı sürece prensip olarak sınavın zamanında olmasını istediklerini söyledi.