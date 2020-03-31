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Son dakika: Ücretli öğretmen maaşları yatacak mı, kesilecek mi? Bakan Ziya Selçuk'tan ücret açıklaması
Ücretli öğretmen maaşları yatacak mı? Ücretli öğretmen maaşları kesilecek mi? Yeni tip koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında okullarda yüz yüze eğitime ara verilmişti. Ücretli öğretmenlik görevini sürdüren vatandaşlar, maaşların ödenip ödenmeyeceği konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarda bulundu. Peki, ücretli öğretmen maaşları yatacak mı, kesilecek mi? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 31.03.2020 13:39 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020 13:47
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