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Son dakika: Ücretli öğretmen maaşları yatacak mı, kesilecek mi? Bakan Ziya Selçuk'tan ücret açıklaması

Ücretli öğretmen maaşları yatacak mı? Ücretli öğretmen maaşları kesilecek mi? Yeni tip koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında okullarda yüz yüze eğitime ara verilmişti. Ücretli öğretmenlik görevini sürdüren vatandaşlar, maaşların ödenip ödenmeyeceği konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarda bulundu. Peki, ücretli öğretmen maaşları yatacak mı, kesilecek mi? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 31.03.2020 13:39 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020 13:47
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Son dakika: Ücretli öğretmen maaşları yatacak mı, kesilecek mi? Bakan Ziya Selçuk'tan ücret açıklaması

Ücretli öğretmen maaşları ile ilgili son dakika gelişmesi yaşanıyor. Türkiye'de ilk olarak 11 Mart'ta görülen koronavirüs vakasının ardından, salgını önlemek amacıyla okullarda yüz yüze eğitime ara verilmişti. Bu gelişmelerin ardından ücretli öğretmen maaşlarının ödenip ödenmeyeceği konusunda araştırmalar başladı. Konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarda bulundu. Peki, ücretli öğretmen maaşları yatacak mı? Ücretli öğretmen maaşları kesilecek mi? İşte son durum...

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Son dakika: Ücretli öğretmen maaşları yatacak mı, kesilecek mi? Bakan Ziya Selçuk'tan ücret açıklaması

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN MAAŞLARI YATACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs önlemleri kapsamında okulların kapalı olduğu sürelerde ücretli öğretmen maaşlarına ilişkin, "Konuyla ilgili Maliye Bakanlığı ile ilgili çalışmalar yapılıyor, çok da mesafe alındı. Neyi nasıl yapabiliriz konusunda en kısa zamanda bir açıklama olacak." dedi.

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Son dakika: Ücretli öğretmen maaşları yatacak mı, kesilecek mi? Bakan Ziya Selçuk'tan ücret açıklaması

Bakan Selçuk, TV100'ün canlı yayında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Okulların kapalı olması nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığınca 7 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başvurularını otomatik olarak yapacaklarını belirten Selçuk, "Her çocuğumuzu sanki sınava başvurmuş gibi kabul ettik. İsteyen tabii ki girmeyebilir. Ama velilerin strese girmemesi, başvuruda sorun çıktı mı, internette kesiklik oldu mu gibi bir takım endişeler yaşamaması için böyle bir karar aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Sınav tarihinde bir erteleme beklemediklerini dile getiren Selçuk, zorunlu bir durum olmadığı sürece prensip olarak sınavın zamanında olmasını istediklerini söyledi.

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Son dakika: Ücretli öğretmen maaşları yatacak mı, kesilecek mi? Bakan Ziya Selçuk'tan ücret açıklaması

- Özel okullardaki bazı ücretlerle ilgili teknik çalışma sürüyor

Bakan Selçuk, özel okul taksitlerine ilişkin bir düzenleme hazırlığının bulunup bulunmadığına ilişkin soruya karşılık, şöyle konuştu:

"Bu konuyla ilgili bazı teknik çalışmalar devam ediyor. Esasen bir özel okulun aldığı ücreti tümüyle iade etmesi orada görevli olan öğretmenlerin maaşının ödenememesi demek. Dolayısıyla okulların sürdürülebilirliği konusunda belirli bir standardı korumak önemli. Özel okullar, koronavirüs önlemleri kapsamında yapılamayan tüm derslerin yaz tatili bile olsa telafi edileceği yönünde kamuoyuna açıklama yaptı. Diğer bazı ücretlerle ilgili çalışmalar hem okulların kendi içinde hem de Milli Eğitim Bakanlığında teknik olarak ele alınıyor."

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Son dakika: Ücretli öğretmen maaşları yatacak mı, kesilecek mi? Bakan Ziya Selçuk'tan ücret açıklaması

Selçuk, 20 bin öğretmenin atama takvimine ilişkin bir soru üzerine, "Şu anda okullar kapalı. Dolayısıyla okullardaki belirsizlik ortadan kalktığında atama ile ilgili süreç de otomatik olarak işleyecek. Bu konuda geçmişte sorun çıkmadığı gibi şimdi de çıkmayacak." dedi.

Okulların kapalı olması süresince ücretli öğretmen maaşlarına ilişkin bir soruya karşılık Bakan Selçuk, konuyu takip ettiklerini belirterek, "Bu konuyu birinin gündeme getirmesi gerekmiyor. Bu konuyla ilgili Maliye Bakanlığı ile ilgili çalışmalar yapılıyor, çok da mesafe alındı. Neyi nasıl yapabiliriz konusunda en kısa zamanda bir açıklama olacak." bilgisini verdi.

Bakan Selçuk, öğretmen alımı konusunda yeni atama takvimini en yakın zamanda ilan edeceklerini söyledi.