Son dakika: Sicil affı 2020 çıktı mı? Banka kredi sicil affı Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte son durum...

Son dakika... Sicil affı çıktı mı? 2020 Sicil affı Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Türkiye'de koronavirüs vakalarına rastlanmasının ardından yurt genelinde önlemler kademeli olarak artırıldı. Koronavirüs ile mücadele kapsamında ekonomik tedbirler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda sicil affı olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, sicil affı 2020 çıktı mı? Banka kredi sicil affı Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Son gelişmeler neler?

Giriş Tarihi: 31.03.2020 14:08 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020 14:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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