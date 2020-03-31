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Son dakika: Sicil affı 2020 çıktı mı? Banka kredi sicil affı Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte son durum...

Son dakika... Sicil affı çıktı mı? 2020 Sicil affı Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Türkiye'de koronavirüs vakalarına rastlanmasının ardından yurt genelinde önlemler kademeli olarak artırıldı. Koronavirüs ile mücadele kapsamında ekonomik tedbirler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda sicil affı olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, sicil affı 2020 çıktı mı? Banka kredi sicil affı Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Son gelişmeler neler?

Giriş Tarihi: 31.03.2020 14:08 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020 14:19
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Son dakika: Sicil affı 2020 çıktı mı? Banka kredi sicil affı Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte son durum...

Son dakika... Sicil affı çıktı mı? Sicil affı Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsle mücadele kapsamında ekonomik tedbirleri açıklamıştı. Bazı sebeplerden dolayı kredi borçlarını ödeyemeyen vatandaşlar sicil affı olup olmayacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, sicil affı 2020 çıktı mı? Banka kredi sicil affı Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte son gelişmeler...

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Son dakika: Sicil affı 2020 çıktı mı? Banka kredi sicil affı Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte son durum...

2020 BANKA SİCİL AFFI ÇIKTI MI?

TBMM Genel Kurulu'nda ekonomi alanında düzenlemeler içeren 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

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Son dakika: Sicil affı 2020 çıktı mı? Banka kredi sicil affı Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte son durum...

Teklife, Corona Virüs ile mücadele kapsamında yeni maddelerin ekleneceği belirtildi. AK Parti'nin muhalefet partileriyle yaptığı görüşmeler sonunda kanun teklifine eklenecek maddeler arasında kısa çalışma ödeneğine ilişkin düzenleme yer alacak. Buna göre İşsizlik Sigortası Kanunu'nda yapılacak değişiklikle çalışanlarda aranan prim gün ödeme süresinin 600 günden aşağıya çekilmesi öngörülüyor.

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Son dakika: Sicil affı 2020 çıktı mı? Banka kredi sicil affı Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte son durum...

Yine teklife eklenecek madde ile karşılıksız ve sahte çekten hapis cezası alanlara 3 yılda borcunu ödeme imkanı verilecek. Borçlu tanınan sürede borcunu ödemezse hapis cezası yeniden gündeme gelecek. Çek sahibi, tutarın en az yüzde 10'unu hemen, kalanını 3 yıl içinde ödeyecek.

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Son dakika: Sicil affı 2020 çıktı mı? Banka kredi sicil affı Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte son durum...

Kredi borcu yüzünden kara listeye giren kişi ve firmalar için de 'sicil affı'nın teklife eklenmesi bekleniyor. Düzenleme ile kara listeye girenlerin bankalardan kredi çekmelerinin önünü kesen hukuki engellerin kaldırılması öngörülüyor.