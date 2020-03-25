Son dakika: Torba yasada neler var? Meclis'ten geçen torba yasa içeriği neler? İşte yeni torba yasa maddeleri

Son dakika... Corona virüsü nedeniyle tedbirler alınmaya başlandı. Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Bu kapsamda, ikinci maaş imkanı, kısa çalışma ödeneği yeniliği gibi detaylar ön plana çıkıyor. Meclisten geçen yeni torba yasa içeriğinde neler olduğu merak ediliyor. Peki, torba yasada neler var? İşte yeni torba yasa maddeleri...

Giriş Tarihi: 25.03.2020 12:17 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020 12:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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