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Son dakika: Torba yasada neler var? Meclis'ten geçen torba yasa içeriği neler? İşte yeni torba yasa maddeleri

Son dakika... Corona virüsü nedeniyle tedbirler alınmaya başlandı. Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Bu kapsamda, ikinci maaş imkanı, kısa çalışma ödeneği yeniliği gibi detaylar ön plana çıkıyor. Meclisten geçen yeni torba yasa içeriğinde neler olduğu merak ediliyor. Peki, torba yasada neler var? İşte yeni torba yasa maddeleri...

Giriş Tarihi: 25.03.2020 12:17 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020 12:22
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Son dakika: Torba yasada neler var? Meclis'ten geçen torba yasa içeriği neler? İşte yeni torba yasa maddeleri

Son dakika... Yeni torba yasada neler var? Türkiye'de corona virüsü vakalarına rastlanmasının ardından önlemler kademeli olarak artırıldı. Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Bu gelişmelerin ardından torba yasa içeriği araştırılmaya başlandı. Peki, torba yasada neler var? Meclis'ten geçen torba yasa içeriği neler? İşte yeni torba yasa maddeleri...

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Son dakika: Torba yasada neler var? Meclis'ten geçen torba yasa içeriği neler? İşte yeni torba yasa maddeleri

TORBA YASADA NELER VAR?

Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında tedbirlerin de yer aldığı kanun, başlıca şu düzenlemeleri içeriyor:

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Son dakika: Torba yasada neler var? Meclis'ten geçen torba yasa içeriği neler? İşte yeni torba yasa maddeleri

- Aylık bağlanan maluller ve harp malullerinden çalışmaya devam edenlere, en az 20 yıllık sigortalılık süresi ve 5 bin gün prim ödenme şartıyla yaşlılık aylığı da bağlanabilecek.

- Afet bölgelerinde elektrik, doğal gaz tüketim bedelleri 1 yıla kadar ertelenebilecek.

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Son dakika: Torba yasada neler var? Meclis'ten geçen torba yasa içeriği neler? İşte yeni torba yasa maddeleri

- Yivsiz tüfek, spor ve nişan tüfek, tabancalarının reklamı, tanıtımı yapılamayacak.

- Kültür ve Turizm Bakanlığınca tahsisi iptal edilen taşınmazların üzerinde yatırımcılar lehine tesis edilen irtifak haklarına ilişkin terkin davalarında basit yargılama usulü uygulanacak.

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Son dakika: Torba yasada neler var? Meclis'ten geçen torba yasa içeriği neler? İşte yeni torba yasa maddeleri

- Dernekler, 6 ay içinde üyeliği devam edenlerin adını, soyadını, doğum tarihini ve kimlik numarasını, merkezinin bulunduğu dernekler birimine bildirecek, bu bildirimi yerine getirmeyen dernek yöneticileri hakkında 500 lira idari para cezası uygulanacak.