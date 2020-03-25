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İşsizlik maaşı nasıl alınır, şartları nelerdir? 2020 İŞKUR işsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? Kaç ay alınır?

İşsizlik maaşı alma şartları neler? İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşı, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. İŞKUR tarafından verilen işsizlik maaşı almak için belirli şartlar gerekiyor. İşyerinden kendi istek ve kusuru dışında çıkarılanlar, son 3 yıldaki prim şartlarını taşımaları halinde belirli süe işsizlik maaşı alabiliyor. Peki, işsizlik maaşı nasıl alınır, şartları nelerdir? 2020 İŞKUR işsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? İşsizlik maaşı kaç ay alınır?

Giriş Tarihi: 25.03.2020 13:44 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020 13:50
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İşsizlik maaşı nasıl alınır, şartları nelerdir? 2020 İŞKUR işsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? Kaç ay alınır?

İşsizlik maaşı nasıl alınır? İŞKUR tarafınan işsiz kalanlara maaş desteği veriliyor. Belirli şartları taşıyanlar aylık 2 bin 354 liraya varan ödeme alabiliyor. İşsizlik maaşı hesaplanırken ve süresi belirlenirken sigortalının prim sayısı, brüt maaşı ve çalışma süresi gibi detaylar ele alınıyor. Peki, işsizlik maaşı nasıl alınır, şartları nelerdir? 2020 İŞKUR işsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? İşsizlik maaşı kaç ay alınır? İşte cevaplar...

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İşsizlik maaşı nasıl alınır, şartları nelerdir? 2020 İŞKUR işsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? Kaç ay alınır?

2020 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

En yüksek işsizlik maaşı 2 bin 354 TL
En düşüş işsizlik maaşı bin 177 TL

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İşsizlik maaşı nasıl alınır, şartları nelerdir? 2020 İŞKUR işsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? Kaç ay alınır?

İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI NELERDİR?

* Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

* Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak,

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İşsizlik maaşı nasıl alınır, şartları nelerdir? 2020 İŞKUR işsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? Kaç ay alınır?

* Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

* Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.

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İşsizlik maaşı nasıl alınır, şartları nelerdir? 2020 İŞKUR işsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? Kaç ay alınır?

İŞSİZLİK MAAŞINI KİMLER ALABİLİR?

İşsizlik maaşında bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan sigortalılar, kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalılardan isteğe bağlı prim ödeyenler sandıklara tabi sigortalılar ve ülkemizde çalışma vizesi ile çalışan yabancı işçiler işsizlik sigortası kapsamındadır.