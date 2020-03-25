İşsizlik maaşı nasıl alınır, şartları nelerdir? 2020 İŞKUR işsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? Kaç ay alınır?

İşsizlik maaşı alma şartları neler? İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşı, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. İŞKUR tarafından verilen işsizlik maaşı almak için belirli şartlar gerekiyor. İşyerinden kendi istek ve kusuru dışında çıkarılanlar, son 3 yıldaki prim şartlarını taşımaları halinde belirli süe işsizlik maaşı alabiliyor. Peki, işsizlik maaşı nasıl alınır, şartları nelerdir? 2020 İŞKUR işsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? İşsizlik maaşı kaç ay alınır?

Giriş Tarihi: 25.03.2020 13:44 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020 13:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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