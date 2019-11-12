Son dakika TOKİ 335 TL taksitle ev projesine başladı! TOKİ dar gelirli ev alma şartları neler?

TOKİ, yüz binlerce kişiyi uygun taksitlerle ev sahibi yapıyor. 81 ilde gerçekleştirdiği sosyal konutlarla dar gelirli vatandaşların yüzünü güldüren TOKİ, yeni projelerine hız kesmeden devam ediyor. Birçok kentte ev yapımına devam eden TOKİ, 335 TL taksitle ev fırsatı sunuyor. Dar gelirli vatandaşlar kira öder gibi ev sahibi oluyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak geçtiğimiz günlerde katıldığı bir toplantıda her yıl 100 bin kişiyi, daha önce hiç görülmemiş bir faiz oranı ile ev sahibi yapmayı planladıklarını belirtmişti. TOKİ'nin önümüzdeki yıl da projelerini artırarak devam etmesi bekleniyor. Peki, TOKİ dar gelirli vatandaşlar için nerelerde ev yapıyor? TOKİ projelerinde son durum ne? TOKİ dar gelirli ev alma şartları neler? TOKİ başvurusu nasıl yapılır? TOKİ evi satılabilir mi, kiralanabilir mi? İşte TOKİ konutları ile ilgili merak edilen tüm detaylar ve 335 TL taksitle ev sahibi olunabilecek projeler...

Giriş Tarihi: 12.11.2019 10:16 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019 10:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





