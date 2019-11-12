Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın 12 Kasım fiyatları!

ALTIN FİYATLARI NASIL SEYREDECEK?

Dolar endeksindeki yükseliş ve piyasalarda son dönemde etkili olan yüksek risk iştahı ile birlikte 1448,24 seviyesine kadar gerileyerek Ağustos başından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Ancak, dün itibarıyla, ABD – Çin ticaret görüşmelerinin birinci fazına ilişkin devam eden çelişkili açıklamalar ve Hong Kong'daki sokak çatışmalarının risk algısını olumsuz etkilemesi ile birlikte ons altın kayıplarının bir kısmını telafi etti.