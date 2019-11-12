Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın 12 Kasım fiyatları!
Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Ons Altın 1.460 doların altına geriledi. Düşüş sürerken, Ons Altın'ın 1.450 doların altına gerileme ihtimali bulunuyor. Ons Altın için kırılma noktaları arasında 1.445 dolar seviyesi gösteriliyordu. Altın, ABD-Çin ticaret görüşmeleri nedeniyle yumuşayan ortamdan olumsuz etkilendi. Risk iştahının azalması, güvenli limana eğilimi azalttı. Piyasaların güvenli limanı olarak bilinen altının alımı düşünce fiyatlarda aşağı önlü hareket başlamış durumda. Ons Altın güne 0,41 azalarak başlarken, spot altın gram fiyatı da 0,35 oranında değer kaybetti. Peki, altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? Altın fiyatları ne kadar? İşte uzmanların değerlendirmeleri ve 12 Kasım altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 12.11.2019 09:44Güncelleme Tarihi: 12.11.2019 11:34