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Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın 12 Kasım fiyatları!

Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Ons Altın 1.460 doların altına geriledi. Düşüş sürerken, Ons Altın'ın 1.450 doların altına gerileme ihtimali bulunuyor. Ons Altın için kırılma noktaları arasında 1.445 dolar seviyesi gösteriliyordu. Altın, ABD-Çin ticaret görüşmeleri nedeniyle yumuşayan ortamdan olumsuz etkilendi. Risk iştahının azalması, güvenli limana eğilimi azalttı. Piyasaların güvenli limanı olarak bilinen altının alımı düşünce fiyatlarda aşağı önlü hareket başlamış durumda. Ons Altın güne 0,41 azalarak başlarken, spot altın gram fiyatı da 0,35 oranında değer kaybetti. Peki, altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? Altın fiyatları ne kadar? İşte uzmanların değerlendirmeleri ve 12 Kasım altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 12.11.2019 09:44 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019 11:34
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Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın 12 Kasım fiyatları!

Altın fiyatlarında sert düşüş devam ediyor. Gram altın fiyatı 272 TL bandında seyrini sürdürürken, Ons Altın fiyatı 0,41 değer kaybederek 1,460 doların altını gördü. Altın Ons fiyatındaki kırılma noktaları arasında 1,460 doların altında birçok seviye bulunuyor. Kırılmaların 1.445 dolara kadar yaşanması durumunda, düşüşün hız kazanabileceği belirtiliyor. Risk iştahının azalması, güvenli liman yatırımlarını azaltırken, altındaki temel düşüşün nedeni bu olarak gösteriliyor. Peki, altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? Altın fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

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Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın 12 Kasım fiyatları!

ALTIN FİYATLARI NASIL SEYREDECEK?

Dolar endeksindeki yükseliş ve piyasalarda son dönemde etkili olan yüksek risk iştahı ile birlikte 1448,24 seviyesine kadar gerileyerek Ağustos başından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Ancak, dün itibarıyla, ABD – Çin ticaret görüşmelerinin birinci fazına ilişkin devam eden çelişkili açıklamalar ve Hong Kong'daki sokak çatışmalarının risk algısını olumsuz etkilemesi ile birlikte ons altın kayıplarının bir kısmını telafi etti.

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Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın 12 Kasım fiyatları!

1450 seviyesi altından yükselişe geçen ons altın, 1457 seviyesi üzerine çıktı. Ons altın bu sabah saatlerinde 1453 seviyesinden işlem görüyor. Kısa vadeli düşüş kanalını yukarı yönlü kırmakta başarısız olan ve kanalın üst sınırından (kanal direncinden) yönünü aşağı çeviren ons altın, geçtiğimiz haftadan bu yana istikrarlı bir düşüş eğilimi içerisinde.

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Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın 12 Kasım fiyatları!

Bu noktada, dolar endeksindeki güçlü seyrin devam ediyor olması ve ons altındaki teknik görünümün düşüş eğilimini desteklemeye devam etmesi ile birlikte altın fiyatlarındaki zayıf seyrin kısa vadede etkili olmaya devam edebileceği görüşündeyiz. Altının kısa vadede 1435 – 1470 bandında işlem görmesi beklenebilir.

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Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın 12 Kasım fiyatları!

ALTIN ALMANIN TAM ZAMANI

Ancak orta – uzun vadeli görünümde altındaki geri çekilmelerin alım fırsatı olarak sınırlı kalmaya devam etmesini bekliyoruz. Küresel büyümeye yönelik artan endişeler ve küresel merkez bankalarının uyguladığı genişleme politikaları, dolar endeksi, altın ve küresel tahviller gibi güvenli limanların topyekûn talep gördüğü bir ortamı beraberinde getirebilir.