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Haberler Galeri Son dakika: Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? 2020 brüt net asgari ücret ne kadar?

Son dakika: Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? 2020 brüt net asgari ücret ne kadar?

Asgari ücrete Temmuz ayında zam gelecek mi? Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücrette yılın ikinci yarısında zam gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Önümüzdeki hafta açıklanacak enflasyon verisi ile memur ve emekli maaşlarında bir artış olacak. Bu gelişmeler ile birlikte asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? 2020 brüt net asgari ücret ne kadar? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 23.06.2020 10:44 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020 10:54
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Son dakika: Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? 2020 brüt net asgari ücret ne kadar?

Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? 2020 Ocak ayında zamlanan asgari ücrette Temmuz ayında bir artış olup olmayacağı merak ediliyor. Asgari ücrette yılın ilk çeyreğinde geçen yıla göre net yüzde 15,03 oranında artış olmuştu. Emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında yapılacak olan zam asgari ücretlileri de heyecanlandırdı. Peki, Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? 2020 brüt net asgari ücret ne kadar? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? 2020 brüt net asgari ücret ne kadar?

TEMMUZ'DA ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

2020 Ocak ayında belirlenen Asgari ücret tutarı tüm yıl için geçerli olacak. Asgari ücrette Temmuz ayında bir artış olmayacak.

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Son dakika: Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? 2020 brüt net asgari ücret ne kadar?

2020 ASGARİ ÜCRET NE KADAR? (BRÜT/NET)

Asgari ücret 2020 zammı, geçen yıla göre net yüzde 15,03 oranında artırıldı. Yapılan bu zamla birlikte 2020 yılında brüt asgari ücret 2.943,00 TL olarak belirlendi. Asgari ücretin net tutarı ise 2.324,70 TL oldu.

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Son dakika: Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? 2020 brüt net asgari ücret ne kadar?

2020 AGİ NE KADAR OLDU?

Bekar 220,62 TL
Evli, eşi çalışmayan 264,75 TL
Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,85 TL
Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 330,94 TL
Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,07 TL

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Son dakika: Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? 2020 brüt net asgari ücret ne kadar?

Evli, eşi çalışan 220,62 TL
Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,72 TL
Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,82 TL
Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 330,94 TL
Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353 TL
Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,07 TL