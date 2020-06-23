Son dakika: Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? 2020 brüt net asgari ücret ne kadar?

Asgari ücrete Temmuz ayında zam gelecek mi? Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücrette yılın ikinci yarısında zam gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Önümüzdeki hafta açıklanacak enflasyon verisi ile memur ve emekli maaşlarında bir artış olacak. Bu gelişmeler ile birlikte asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? 2020 brüt net asgari ücret ne kadar? İşte cevaplar...