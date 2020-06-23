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Son dakika: Kıdem tazminatı nasıl artırılır? 2020 Kıdem tazminatı hesaplanırken hangi ödemeler dikkate alınır?
Son dakika... Kıdem tazminatı nasıl artırılır? Kıdem tazminatı işçinin çalıştığı her bir yıl için bir maaşı kadar kıdem tazminatı kazanmasıdır. Çalışanın bu tazminatı kazanabilmesi için çalıştığı kurumda en az bir yıl görev alması gerekiyor. Kıdem tazminatı ile ilgili en çok merak edilenler arasında, tazminatın nasıl hesaplandığı yer alıyor. Peki, kıdem tazminatı nasıl artırılır? 2020 Kıdem tazminatı hesaplanırken hangi ödemeler dikkate alınır? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 23.06.2020 11:36 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020 11:42
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