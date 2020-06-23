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Haberler Galeri Son dakika: Kıdem tazminatı nasıl artırılır? 2020 Kıdem tazminatı hesaplanırken hangi ödemeler dikkate alınır?

Son dakika: Kıdem tazminatı nasıl artırılır? 2020 Kıdem tazminatı hesaplanırken hangi ödemeler dikkate alınır?

Son dakika... Kıdem tazminatı nasıl artırılır? Kıdem tazminatı işçinin çalıştığı her bir yıl için bir maaşı kadar kıdem tazminatı kazanmasıdır. Çalışanın bu tazminatı kazanabilmesi için çalıştığı kurumda en az bir yıl görev alması gerekiyor. Kıdem tazminatı ile ilgili en çok merak edilenler arasında, tazminatın nasıl hesaplandığı yer alıyor. Peki, kıdem tazminatı nasıl artırılır? 2020 Kıdem tazminatı hesaplanırken hangi ödemeler dikkate alınır? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 23.06.2020 11:36 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020 11:42
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Son dakika: Kıdem tazminatı nasıl artırılır? 2020 Kıdem tazminatı hesaplanırken hangi ödemeler dikkate alınır?

Son dakika... Kıdem tazminatı nasıl artırılır? İşçinin işten çıkarılması durumunda çalıştığı her yıla karşılık bir brüt ücret almasına kıdem tazminatı denir. Kıdem tazminatı alabilmek için işyerinde en az bir yıl çalışmış ve işveren tarafından işten çıkarılmış olmak gerekiyor. Kıdem tazminatı hesaplama işlemleri merak edilirken tazminatın artırmanın mümkün olduğu görülüyor. Peki, kıdem tazminatı nasıl artırılır? 2020 Kıdem tazminatı hesaplanırken hangi ödemeler dikkate alınır? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Kıdem tazminatı nasıl artırılır? 2020 Kıdem tazminatı hesaplanırken hangi ödemeler dikkate alınır?

KIDEM TAZMİNATI NASIL ARTIRILIR?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem merak edilen sorulara yanıt verdi. Erdem yaptığı açıklamada, "Kıdem tazminatı hesaplanırken sadece brüt ücret değil yıl içinde size ödenen tüm düzenli paralar da hesaba katılıyor. Böylece tazminat artıyor." dedi.

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Son dakika: Kıdem tazminatı nasıl artırılır? 2020 Kıdem tazminatı hesaplanırken hangi ödemeler dikkate alınır?

■ Kıdem tazminatı hesaplamasında hangi ödemeler dikkate alınır, hangileri alınmaz? Gökhan ESER

Yıllık izin ücreti, hafta tatili ücreti, doğum yardımı, ölüm yardımı, fazla mesai ücreti, harcırah, teşvik ikramiyesi, bir defalık verilen ikramiyeler, iş arama yardımı, izin harçlığı kıdem tazminatının hesaplanmasında esas alınamayan ödemelerdir. Primler satışa bağlı ise kesinlik ve devamlılık arz etmeyen niteliğe sahip oldukları için giydirilmiş ücretin hesaplamasında kullanılmaz. Ancak devamlılık arz etmesi koşuluyla ikramiye ve primler giydirilmiş ücrete dâhil edilir. Böylece kıdem tazminatı hesaplanırken bu yeni rakam dikkate alınır. Devamlılık demek, herhangi bir kritere bağlı olmadan sürekli ya da belli periyotlarda sabit tutarlarda ödenen ödemeler demektir. Sadece satış yapıldığında alınan primler, hedef tutulduğunda ödenen ödüller, performansı belli bir sınırı aştığında alınan ek ödemeler, hangi isimle anılırsa anılsın sürekli ödeme kabul edilmeyecektir.

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Son dakika: Kıdem tazminatı nasıl artırılır? 2020 Kıdem tazminatı hesaplanırken hangi ödemeler dikkate alınır?

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA EMEKLİ EDER

■ Ben 1996 yılında Bağ- Kur'a başladım. 2001 yılına kadar ödedim. Daha sonra SSK kapsamında çalışmaya başladım. Parça parça da olsa yaklaşık 8 yıllık SSK kapsamında çalışmam var. Son iki yıldır da isteğe bağlı ödedim. İsteğe bağlı ödemem ya da bağkurlu olarak ödemem SSK'dan emekli olmama engel mi? Suat ARSLAN

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Son dakika: Kıdem tazminatı nasıl artırılır? 2020 Kıdem tazminatı hesaplanırken hangi ödemeler dikkate alınır?

Sigortalının farklı yasalara tabi sigortalı çalışması varsa ve hangi kurumdan emekli olacağı tespit dilecekse son yedi yıl en fazla nereye prim ödemişse o kurumdan emekli olur. Bu kanun 01.10.2008 tarihinden önce işe başlamış olanlarda geçerlidir. Sizde 1996 yılındaki girişinizden dolayı bu mevzuata tabisiniz. Bakıldığında sizin prim ödenmiş olan son yedi senede en fazla ödediğiniz prim SSK kapsamındadır. Dolayısı ile emekli olunacak kurum SSK'dır. Tekrar bunun bozulması için farklı kurumdan en az 1260 gün yani 3.5 yıl ödenmesi gerekir ki diğer kurumun emeklilik şartına tabi olunsun. Bu durumda son iki yılı yani 720 günü farlı kuruma prim ödeyerek geçirmeniz SSK'dan emekli olmanıza engel değildir. Bir sorun çıkmaz. 01.10.2008 tarihinden sonra işe başlayanlarda ise; toplamda hangi kuruma en fazla prim ödenmişse o kurumdan emekli olunabilecektir. 3.5 yıl şartı ortadan kalkmıştır.