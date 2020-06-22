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Haberler Galeri Son dakika: ÖTV indirimi olacak mı? Sıfır araçlara ÖTV indirimi gelecek mi? 2. el araba fiyatları ne zaman düşer?

Son dakika: ÖTV indirimi olacak mı? Sıfır araçlara ÖTV indirimi gelecek mi? 2. el araba fiyatları ne zaman düşer?

Son dakika... Sıfır araçlara ÖTV indirimi olacak mı? 2. el araba fiyatları ne zaman düşer? Koronavirüs salgını sonrası durma noktasına gelen otomobil satışları, kamu bankalarının düşük faizli taşıt kredisi kampanyası ile yeniden hareketlendi. İlk 5 aylık dönemde Türkiye otomobil pazarında, geçen yılın aynı dönemine göre satışlarda yüzde 21,7'lik artış kaydedildi. Sıfır araç almak isteyen vatandaşlar ÖTV indirimi ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, ÖTV indirimi olacak mı? Sıfır araçlara ÖTV indirimi gelecek mi? 2. el araba fiyatları ne zaman düşer? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 22.06.2020 16:34 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020 16:41
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Son dakika: ÖTV indirimi olacak mı? Sıfır araçlara ÖTV indirimi gelecek mi? 2. el araba fiyatları ne zaman düşer?

Son dakika... Sıfır araçlara ÖTV indirimi gelecek mi? 2. el eraba fiyatları ne zaman düşer? Türkiye, bu yılın ocak-mayıs döneminde, 2019'un aynı dönemine göre Avrupa'da otomobil satışlarını artıran tek ülke olurken, satış sıralamasında 24 Avrupa ülkesini geride bıraktı. Otomobil satın almak isteyen vatandaşlar, ÖTV indirimi ve 2. el araba fiyatları ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, ÖTV indirimi olacak mı? Sıfır araçlara ÖTV indirimi gelecek mi? 2. el araba fiyatları ne zaman düşer? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: ÖTV indirimi olacak mı? Sıfır araçlara ÖTV indirimi gelecek mi? 2. el araba fiyatları ne zaman düşer?

ÖTV İNDİRİMİ GELECEK Mİ?

ÖTV indiriminin 2020'nin ilk ortasına doğru yapılabileceği işaret edilmişti. Kamu bankalarının araç kredisi kampanyasının ardından ÖTV indirimi olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Ancak, konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Son dakika: ÖTV indirimi olacak mı? Sıfır araçlara ÖTV indirimi gelecek mi? 2. el araba fiyatları ne zaman düşer?

ÖTV NEDİR?

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV),belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle gündeme gelmiş ve yine aynı amaçla 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edilmiştir.

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Son dakika: ÖTV indirimi olacak mı? Sıfır araçlara ÖTV indirimi gelecek mi? 2. el araba fiyatları ne zaman düşer?

Avrupa Birliği'nde bu verginin uygulanmasındaki amaç, gelir elde etmekten ziyade sosyal fayda sağlamaktır. Bu nedende ÖTV, lüks, sağlığa zararlı, çevreye zararlı mallara uygulanır. Motorlu taşıtlarda ise nihai tüketici adına ÖTV ödemek gerekir. Verginin mükellefi ithalatçılar ve ilk satıcılar olmaktadır.

ÖTV daha önceleri uygulanan olan "İstihlal Vergisi" ile benzerlik taşımaktadır.

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Son dakika: ÖTV indirimi olacak mı? Sıfır araçlara ÖTV indirimi gelecek mi? 2. el araba fiyatları ne zaman düşer?

ÖTV HANGİ ÜRÜNLERDE UYGULANIYOR?

Özel Tüketim Vergisi;

- Lüks ürünlerde (kürk, mücevher, lüks arabalarda gibi),

- İnsan sağlığına zararlı olan ürünlerde (Tekel ürünleri olan alkol, sigara gibi),

- Çevreye zarar veren ürünlerde (fosil atık, benzin, kömür gibi) ödenir.