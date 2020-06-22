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Son dakika: ÖTV indirimi olacak mı? Sıfır araçlara ÖTV indirimi gelecek mi? 2. el araba fiyatları ne zaman düşer?
Son dakika... Sıfır araçlara ÖTV indirimi olacak mı? 2. el araba fiyatları ne zaman düşer? Koronavirüs salgını sonrası durma noktasına gelen otomobil satışları, kamu bankalarının düşük faizli taşıt kredisi kampanyası ile yeniden hareketlendi. İlk 5 aylık dönemde Türkiye otomobil pazarında, geçen yılın aynı dönemine göre satışlarda yüzde 21,7'lik artış kaydedildi. Sıfır araç almak isteyen vatandaşlar ÖTV indirimi ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, ÖTV indirimi olacak mı? Sıfır araçlara ÖTV indirimi gelecek mi? 2. el araba fiyatları ne zaman düşer? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 22.06.2020 16:34 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020 16:41
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