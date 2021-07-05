Polis yeni maaşı ne kadar, kaç TL oldu 2021? Enflasyon zammı ile polis maaşları kaç para olacak? İşte, güncel maaş tablosu

Polis yeni maaşı ne kadar, kaç TL oldu 2021? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca vatandaş gözünü açıklanacak enflasyon rakamlarına çevirdi. Temmuz maaşlarının belli olması için son veri olarak Haziran ayı enflasyon rakamları kaldı. 5 aylık dönem itibariyle SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı şimdiden en az yüzde 6,39 olacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından maaşlar belli olacak. İşte, Polis yeni maaşı ne kadar, kaç TL oldu 2021? Enflasyon zammı ile polis maaşları kaç para olacak? İşte, güncel maaş tablosu