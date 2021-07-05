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Haberler Galeri Polis yeni maaşı ne kadar, kaç TL oldu 2021? Enflasyon zammı ile polis maaşları kaç para olacak? İşte, güncel maaş tablosu

Polis yeni maaşı ne kadar, kaç TL oldu 2021? Enflasyon zammı ile polis maaşları kaç para olacak? İşte, güncel maaş tablosu

Polis yeni maaşı ne kadar, kaç TL oldu 2021? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca vatandaş gözünü açıklanacak enflasyon rakamlarına çevirdi. Temmuz maaşlarının belli olması için son veri olarak Haziran ayı enflasyon rakamları kaldı. 5 aylık dönem itibariyle SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı şimdiden en az yüzde 6,39 olacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından maaşlar belli olacak. İşte, Polis yeni maaşı ne kadar, kaç TL oldu 2021? Enflasyon zammı ile polis maaşları kaç para olacak? İşte, güncel maaş tablosu

Giriş Tarihi: 05.07.2021 10:01 Güncelleme Tarihi: 05.07.2021 10:53
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Polis yeni maaşı ne kadar, kaç TL oldu 2021? Enflasyon zammı ile polis maaşları kaç para olacak? İşte, güncel maaş tablosu

Polis yeni maaşı ne kadar, kaç TL oldu 2021? Enflasyon zammı ile polis maaşları kaç para olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Birçok meslek grubunun zam oranı Haziran ayı enflasyon rakamları ile belli olacak. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından gelecek son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Polisler yeni maaş tablosunu sorgulamayı sürdürüyor. İşte, Polis yeni maaşı ne kadar, kaç TL oldu 2021? Enflasyon zammı ile polis maaşları kaç para olacak? İşte, güncel maaş tablosu

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Polis yeni maaşı ne kadar, kaç TL oldu 2021? Enflasyon zammı ile polis maaşları kaç para olacak? İşte, güncel maaş tablosu

TEMMUZ 2021 ZAMLI POLİS MAAŞLARI AÇIKLANDI MI?

Polis memuru (8/1) - Mevcut Maaş: 6.859 - Zam Tutarı: 373,81 | Toplam Zamlı Maaş: 7232,81

Başkomiser (3/1) - Mevcut Maaş: 7.833 - Zam Tutarı: 426,89 | Toplam Zamlı Maaş: 8259,89

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Polis yeni maaşı ne kadar, kaç TL oldu 2021? Enflasyon zammı ile polis maaşları kaç para olacak? İşte, güncel maaş tablosu

EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK POLİS MAAŞI NE KADAR?

En düşük ve en yüksek öğretmen maaşı geçen ocak ayında belli oldu. 2020 Temmuz ayında öğretmenler 6 bin 369 TL ücret alırken enlfasyon farklı dolayısıyla maaşler yüzde 7,33 zamla 6 bin 883 TL olarak belirlendi.

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Polis yeni maaşı ne kadar, kaç TL oldu 2021? Enflasyon zammı ile polis maaşları kaç para olacak? İşte, güncel maaş tablosu

ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI MI?

Enflasyon oranları, Haziran 2021 açıklaması ile yakından takip edilecek. Memur ve emekli maaşı zamları gibi kritik konular dolayısıyla önem arz eden enflasyon oranları, TÜİK tarafından açıklanacak. 5 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak olan enflasyon oranları, saat 10.00 itibariyle duyurulacak.

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Polis yeni maaşı ne kadar, kaç TL oldu 2021? Enflasyon zammı ile polis maaşları kaç para olacak? İşte, güncel maaş tablosu

TÜİK'in 5 Temmuz Pazartesi günü açıklayacağı haziran enflasyon verisiyle yılın ilk 6 ayına ait enflasyon rakamı ortaya çıkacak. İşçi, memur ve emeklileri yakından ilgilendiren oranlar, ücret, maaş ve aylıklara yapılacak zamda belirleyici olacak.