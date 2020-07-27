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Haberler Galeri Son dakika: Temmuz ayı işsizlik maaşı yattı mı? 2020 İşsizlik maaşı alma şartları neler, kimler alabilir?

Son dakika: Temmuz ayı işsizlik maaşı yattı mı? 2020 İşsizlik maaşı alma şartları neler, kimler alabilir?

Son dakika... İşsizlik maaşı ödemeleri başladı mı? Başvuru şartlarını taşımaları durumunda işsiz kalan vatandaşlara verilen işsizlik ödeneğinde temmuz ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyordu. Bakan Selçuk, ödemelerin takvimini açıkladı. Kurban Bayramı nedeniyle ödemelerin erken yapılıp yapılmayacağı araştırılıyor. Peki, Temmuz ayı işsizlik maaşı yattı mı? 2020 İşsizlik maaşı alma şartları neler, kimler alabilir? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 27.07.2020 17:01 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020 17:12
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Son dakika: Temmuz ayı işsizlik maaşı yattı mı? 2020 İşsizlik maaşı alma şartları neler, kimler alabilir?

Son dakika haberi... İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? Temmuz ayı işsizlik maaşı ödemeleri ne zaman? İşsiz kalan vatandaşlara yönelik İŞKUR aracılığıyla verilen işsizlik ödeneği her ayın 5'inde hesaplara yatırılıyor. Kurban Bayramı nedeniyle işsizlik maaşlarının erken ödenip ödenmeyeceği merak ediliyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, temmuz ayı ödemelerinin yapılacağı tarihi duyurdu. Peki, Temmuz ayı işsizlik maaşı yattı mı? 2020 işsizlik maaşı alma şartları neler, kimler alabilir? İşte cevaplar...

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Son dakika: Temmuz ayı işsizlik maaşı yattı mı? 2020 İşsizlik maaşı alma şartları neler, kimler alabilir?

TEMMUZ AYI İŞSİZLİK MAAŞI YATTI MI?

Temmuz ayı işsizlik maaşı 27 Temmuz'dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacak.

T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0-2 olanlara 27 Temmuz'da, 4-6 olanlara 28 Temmuz'da, 8 olanlara 29 Temmuz'da ödemeler yapılacak.

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Son dakika: Temmuz ayı işsizlik maaşı yattı mı? 2020 İşsizlik maaşı alma şartları neler, kimler alabilir?

Bakan Selçuk, "5 Ağustos'ta yapılması gereken Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Böylece Bayram öncesinde vatandaşlarımıza bu destekleri ulaştırmış olacağız. Ödemeleri, 27 Temmuz'dan itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız." dedi.

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Son dakika: Temmuz ayı işsizlik maaşı yattı mı? 2020 İşsizlik maaşı alma şartları neler, kimler alabilir?

İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATIYOR?

İşsizlik maaşı ödemeleri her ayın 5'inde yapılıyor.

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Son dakika: Temmuz ayı işsizlik maaşı yattı mı? 2020 İşsizlik maaşı alma şartları neler, kimler alabilir?

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde başvuru yapılması gerekiyor. Koronavirüs nedeniyle İŞKUR üzerinden başvurular internet ortamından alınıyor. Bu nedenle başvuru işlemlerinizi elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapabilirsiniz.