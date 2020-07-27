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Son dakika: Temmuz ayı işsizlik maaşı yattı mı? 2020 İşsizlik maaşı alma şartları neler, kimler alabilir?
Son dakika... İşsizlik maaşı ödemeleri başladı mı? Başvuru şartlarını taşımaları durumunda işsiz kalan vatandaşlara verilen işsizlik ödeneğinde temmuz ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyordu. Bakan Selçuk, ödemelerin takvimini açıkladı. Kurban Bayramı nedeniyle ödemelerin erken yapılıp yapılmayacağı araştırılıyor. Peki, Temmuz ayı işsizlik maaşı yattı mı? 2020 İşsizlik maaşı alma şartları neler, kimler alabilir? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 27.07.2020 17:01 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020 17:12
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