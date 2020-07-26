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Bankalardan bayram müjdesi! İş Bankası, ING, Finansbank, Garanti bayram kredisi faiz oranı ne kadar?
Bayram kredisi veren bankalar hangileri? Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bankalardan peş peşe müjdeler gelmeye başladı. Kurban Bayramı tatilinde plan yapan vatandaşlar bankaların bayram kampanyalarını yakından araştırmaya başladılar. 3 ay ertelemeli 60 ay vadeli bayram kredisi kampanyaları ön plana çıkıyor. Peki, bayram kredisi veren bankalar hangileri? İş Bankası, ING, Finansbank, Garanti bayram kredisi faiz oranı ne kadar? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 26.07.2020 16:49Güncelleme Tarihi: 26.07.2020 16:56