Bankalardan bayram müjdesi! İş Bankası, ING, Finansbank, Garanti bayram kredisi faiz oranı ne kadar?

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala bankaların bayram kredisi kampanyaları gündeme geldi. Peş peşe kampanyaları açıklayan bankalar, 3 ay ertelemeli bayram kredisi paketlerini müşterilerin beğenisine sundu. Bayram tatili öncesinde kredi ihtiyacı olan vatandaşlar, en uygun bayram kredisini araştırmaya başladılar. Kurban Bayramı'na özel hazırlanan bayram kredilerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bayram kredisi veren bankalar hangileri? İş Bankası, ING, Finansbank, Garanti bayram kredisi faiz oranı ne kadar? İşte merak edilenler...