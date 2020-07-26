26 Temmuz 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bankalardan bayram müjdesi! İş Bankası, ING, Finansbank, Garanti bayram kredisi faiz oranı ne kadar?

Bankalardan bayram müjdesi! İş Bankası, ING, Finansbank, Garanti bayram kredisi faiz oranı ne kadar?

Bayram kredisi veren bankalar hangileri? Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bankalardan peş peşe müjdeler gelmeye başladı. Kurban Bayramı tatilinde plan yapan vatandaşlar bankaların bayram kampanyalarını yakından araştırmaya başladılar. 3 ay ertelemeli 60 ay vadeli bayram kredisi kampanyaları ön plana çıkıyor. Peki, bayram kredisi veren bankalar hangileri? İş Bankası, ING, Finansbank, Garanti bayram kredisi faiz oranı ne kadar? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 26.07.2020 16:49 Güncelleme Tarihi: 26.07.2020 16:56
  • 1
  • 11
Bankalardan bayram müjdesi! İş Bankası, ING, Finansbank, Garanti bayram kredisi faiz oranı ne kadar?

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala bankaların bayram kredisi kampanyaları gündeme geldi. Peş peşe kampanyaları açıklayan bankalar, 3 ay ertelemeli bayram kredisi paketlerini müşterilerin beğenisine sundu. Bayram tatili öncesinde kredi ihtiyacı olan vatandaşlar, en uygun bayram kredisini araştırmaya başladılar. Kurban Bayramı'na özel hazırlanan bayram kredilerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bayram kredisi veren bankalar hangileri? İş Bankası, ING, Finansbank, Garanti bayram kredisi faiz oranı ne kadar? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Bankalardan bayram müjdesi! İş Bankası, ING, Finansbank, Garanti bayram kredisi faiz oranı ne kadar?

İŞ BANKASI BAYRAM KREDİSİ

İş Bankası'nın bayram kredisi kampanyasında faiz oranı kişiye özel belirleniyor. Kampanyada 50.000 TL'ye kadar, 60 aya varan vadeler ve 90 güne varan ödemesiz dönemli kredi kullanma fırsatı bulunuyor.

  • 3
  • 11
Bankalardan bayram müjdesi! İş Bankası, ING, Finansbank, Garanti bayram kredisi faiz oranı ne kadar?

QNB FİNANSBANK BAYRAM KREDİSİ

Finansbank, aylık 0,84'ten başlayan faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi sunuyor. Bayrama özel 3 ay ödemesiz olarak sunulan krediden faydalanmak için internet sayfasındaki başvuru formunu doldurabilir, size en yakın şubeye gidebilir veya 0 850 222 0 900 numaralı çağrı numarasını arayarak bilgi alabilirsiniz.

  • 4
  • 11
Bankalardan bayram müjdesi! İş Bankası, ING, Finansbank, Garanti bayram kredisi faiz oranı ne kadar?

ŞEKERBANK BAYRAM KREDİSİ
Şekerbank da yaklaşan Kurban Bayramı'na özel kampanya başlatan bankalar arasında. Banka kampanya kapsamında 60 aya varan vadeler ile birlikte %0,75'ten başlayan faiz oranları ve 3 aya kadar taksit erteleme imkânı sunuyor.

  • 5
  • 11
Bankalardan bayram müjdesi! İş Bankası, ING, Finansbank, Garanti bayram kredisi faiz oranı ne kadar?

VAKIFBANK BAYRAM KREDİSİ

Vakıf Bank ihtiyaç duyanlar için 60 aya varan vadeler, aylık %0,86'dan başlayan faiz oranları ve esnek ödeme seçeneğiyle kamu personeli, özel sektör çalışanları ve emekliler için Bayram Kredisi Kampanyası'nı başlattı.