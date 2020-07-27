Düğmeye basıldı! Emekliye 425 TL ek gelir! Emeklilere aile yardımı olacak mı, açıklama geldi mi?

Emeklilere aile yardımı olacak mı, açıklama geldi mi? Sorusunun cevabı merak ediliyor. Çalı��ırken devlet tarafından ödenen aile yardımlarının emeklilikte de ödenmesi gündeme geldi. Eğer talepler hayata geçerse, emeklikler de eş-çocuk yardımı alacak. 2 çocuğu olan çalışan, 428 TL aile yardımı alabilecek. Emeklilere aile yardımı olacak mı, açıklama geldi mi? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Emeklilere aile yardımı yapılacak mı? Kimlere verilecek? Detaylar haberimizde...,