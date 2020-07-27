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Haberler Galeri Düğmeye basıldı! Emekliye 425 TL ek gelir! Emeklilere aile yardımı olacak mı, açıklama geldi mi?

Düğmeye basıldı! Emekliye 425 TL ek gelir! Emeklilere aile yardımı olacak mı, açıklama geldi mi?

Emeklilere aile yardımı olacak mı, açıklama geldi mi? Sorusunun cevabı merak ediliyor. Çalı��ırken devlet tarafından ödenen aile yardımlarının emeklilikte de ödenmesi gündeme geldi. Eğer talepler hayata geçerse, emeklikler de eş-çocuk yardımı alacak. 2 çocuğu olan çalışan, 428 TL aile yardımı alabilecek. Emeklilere aile yardımı olacak mı, açıklama geldi mi? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Emeklilere aile yardımı yapılacak mı? Kimlere verilecek? Detaylar haberimizde...,

Giriş Tarihi: 27.07.2020 17:53 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020 17:58
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Düğmeye basıldı! Emekliye 425 TL ek gelir! Emeklilere aile yardımı olacak mı, açıklama geldi mi?

Emeklilere aile yardımı olacak mı, açıklama geldi mi? Emekliye eş-çocuk yardımı olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çalışanlara ödenen devlet destekli eş-çocuk ödemelerinin emekli vatandaşlara da yapılması gündeme geliyor. Eğer talepler kabul edilirse, emeklilerde 428 ek gelir ödemesinden yararlanabilecek. Peki, Emeklilere aile yardımı olacak mı, açıklama geldi mi? Emekliye 428 ek gelir ödemesi...

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Düğmeye basıldı! Emekliye 425 TL ek gelir! Emeklilere aile yardımı olacak mı, açıklama geldi mi?

EMEKLİYE AİLE YARDIMI OLACAK MI?

Çalışanlara ödenen devlet destekli eş-çocuk ödemelerinin emekli vatandaşlara da yapılması gündeme geliyor. Eğer talepler kabul edilirse, emeklilerde 428 ek gelir ödemesinden yararlanabilecek.

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Düğmeye basıldı! Emekliye 425 TL ek gelir! Emeklilere aile yardımı olacak mı, açıklama geldi mi?

NE KADAR VERİLECEK?

Memurlara ödenen aile yardımı, bu ay arttı. Çalışmayan eş için verilen tutar 351,09 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 77,23, 6 yaş üstü için 38,62 liraya çıktı.

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Düğmeye basıldı! Emekliye 425 TL ek gelir! Emeklilere aile yardımı olacak mı, açıklama geldi mi?

Eğer talepler hayata geçerse, bu ödemelerden emekliler de yararlanacak. Eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan emekli, aylık 428 lira aile yardımı alacak.

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Düğmeye basıldı! Emekliye 425 TL ek gelir! Emeklilere aile yardımı olacak mı, açıklama geldi mi?

GÖZLER KPDK'DA

Konu, memur konfederasyonları tarafından toplu sözleşme masasına da taşındı. Toplu sözleşmede karara bağlanmayan konular Kamu Personel Danışma Kurulu'nda (KPDK) ele alınıyor. Emekliler, aile yardımı talebinin ilk KPDK toplantısının gündemine alınıp karara bağlanmasını bekliyor.