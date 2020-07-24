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Haberler Galeri Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri yattı mı? 2020 Tarım desteği ödemeleri ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi...

Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri yattı mı? 2020 Tarım desteği ödemeleri ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi...

Son dakika haberi... Tarımsal destek ödemeleri yattı mı? Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemelerinin yapılacağı tarihi açıkladı. Bu kapsamda, çiğ süt, hububat/baklagil, yağlı tohumlu bitkiler, dane mısır ve katı organik gübre gibi desteklerin ödeneceği tarih belli oldu. Ödemelerin bayramdan önce yapılıp yapılmayacağı araştırılıyordu. Peki, tarımsal destek ödemeleri yattı mı? 2020 Tarım desteği ödemeleri ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi...

Giriş Tarihi: 24.07.2020 13:10 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 13:35
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Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri yattı mı? 2020 Tarım desteği ödemeleri ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi...

Son dakika... Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak? Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 10 kalemde toplam 358 milyon 204 bin lira tarımsal desteğin çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını açıkladı.Tarımsal destekten faydalanan vatandaşlar ödemelerin takvimini araştırmaya başladı. Peki, tarımsal destek ödemeleri yattı mı? 2020 Tarım desteği ödemeleri ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri yattı mı? 2020 Tarım desteği ödemeleri ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi...

2020 TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kurban Bayramı öncesi, 10 kalemde toplam 358 milyon 204 bin lira tarımsal desteğin çiftçilerimizin hesaplarına yatırılacağını kamuoyu ile paylaştı.

Tarım desteği ödemeleri 24 Temmuz yani bugün saat 18.00'da çiftçilerin hesaplarında olacak.

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Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri yattı mı? 2020 Tarım desteği ödemeleri ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi...

Destek Ödeme kalemleri ve miktarları şöyle olacak:

Çiğ Süt Desteği ödemesi 254.300 üreticimizin 2,45 milyon ton çiğ sütü için 329,4 milyon lira,

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Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri yattı mı? 2020 Tarım desteği ödemeleri ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi...

Hububat Ve Baklagil Desteği 4.905 üreticimize 16 milyon 515 bin lira,

Yağlı Tohumlu Bitkiler Desteği 148 üreticimize 1 milyon 900 bin lira,

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Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri yattı mı? 2020 Tarım desteği ödemeleri ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi...

Dane Mısır Desteği 522 üreticimize 506 bin lira,

Katı Organik-Organomineral Gübre Desteği 2.391 üreticimize 1 milyon 525 bin lira,