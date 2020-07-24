Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri yattı mı? 2020 Tarım desteği ödemeleri ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi...

Son dakika haberi... Tarımsal destek ödemeleri yattı mı? Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemelerinin yapılacağı tarihi açıkladı. Bu kapsamda, çiğ süt, hububat/baklagil, yağlı tohumlu bitkiler, dane mısır ve katı organik gübre gibi desteklerin ödeneceği tarih belli oldu. Ödemelerin bayramdan önce yapılıp yapılmayacağı araştırılıyordu. Peki, tarımsal destek ödemeleri yattı mı? 2020 Tarım desteği ödemeleri ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi...

Giriş Tarihi: 24.07.2020 13:10 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 13:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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