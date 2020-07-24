Koronavirüs altın fiyatlarını rekor seviyelere çıkardı: Son 9 yılın zirvesinde!

TARİHİ DÜŞÜK FAİZLER ALTININ YÜKSELİŞİNDE ETKİLİ OLDU

Analistler, altın fiyatlarındaki yükselişin, küresel ekonomiye aktarılan trilyonlarca dolar, tarihi düşük seviyelere inen tahvil getirileri ve altının oldukça likit bir varlık olması gibi birçok parametre tarafından desteklendiğini ifade etti.