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Koronavirüs altın fiyatlarını rekor seviyelere çıkardı: Son 9 yılın zirvesinde!

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte küresel ekonomide artan belirsizlikler ve ekonomi yönetimlerinin salgının finansal etkilerini azaltmaya yönelik attığı adımlar, altının ons fiyatını son 9 yılın zirvesine taşıdı.

Giriş Tarihi: 24.07.2020 12:33 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 12:35
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Koronavirüs altın fiyatlarını rekor seviyelere çıkardı: Son 9 yılın zirvesinde!
Koronavirüs altın fiyatlarını rekor seviyelere çıkardı: Son 9 yılın zirvesinde!

Kovid-19 salgını dünya genelinde merkez bankalarının daha önce eşi görülmemiş şekilde genişleyici para politikası adımları atmasına, devletlerin ise trilyonlarca dolarlık teşvik paketlerini uygulamaya almasına neden oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Koronavirüs altın fiyatlarını rekor seviyelere çıkardı: Son 9 yılın zirvesinde!
Koronavirüs altın fiyatlarını rekor seviyelere çıkardı: Son 9 yılın zirvesinde!

Alınan bütün önlemlere rağmen küresel ekonomilere yönelik risklerin hala önemli seviyede bulunması, yatırımcıların güvenli liman varlıklara yönlendirmeye devam etti.

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Koronavirüs altın fiyatlarını rekor seviyelere çıkardı: Son 9 yılın zirvesinde!
Koronavirüs altın fiyatlarını rekor seviyelere çıkardı: Son 9 yılın zirvesinde!

Kovid-19 salgınıyla birlikte martta yüzde 0,32 ile rekor düşük seviyeye inen ABD 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 0,58 ile tarihi dip seviyelerde seyretmeye devam ederken, altın fiyatları 1.898 dolarla son 9 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Altının ons fiyatındaki rekor seviye 1.921 dolarla 2011 yılında görülmüştü.

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Koronavirüs altın fiyatlarını rekor seviyelere çıkardı: Son 9 yılın zirvesinde!
Koronavirüs altın fiyatlarını rekor seviyelere çıkardı: Son 9 yılın zirvesinde!

Altının ons fiyatı yıllık bazda yaklaşık yüzde 25 değer kazanırken, bu haftayı da değer kazancıyla kapatması halinde Ağustos 2011'den bu yana ilk defa üst üste 7 hafta boyunca yükselmiş olacak. Bununla birlikte, altının gram fiyatı da, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel artarak 417 lirayla rekor seviyeye çıktı.

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Koronavirüs altın fiyatlarını rekor seviyelere çıkardı: Son 9 yılın zirvesinde!
Koronavirüs altın fiyatlarını rekor seviyelere çıkardı: Son 9 yılın zirvesinde!

TARİHİ DÜŞÜK FAİZLER ALTININ YÜKSELİŞİNDE ETKİLİ OLDU

Analistler, altın fiyatlarındaki yükselişin, küresel ekonomiye aktarılan trilyonlarca dolar, tarihi düşük seviyelere inen tahvil getirileri ve altının oldukça likit bir varlık olması gibi birçok parametre tarafından desteklendiğini ifade etti.