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Koronavirüs altın fiyatlarını rekor seviyelere çıkardı: Son 9 yılın zirvesinde!
Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte küresel ekonomide artan belirsizlikler ve ekonomi yönetimlerinin salgının finansal etkilerini azaltmaya yönelik attığı adımlar, altının ons fiyatını son 9 yılın zirvesine taşıdı.
Giriş Tarihi: 24.07.2020 12:33Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 12:35
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Koronavirüs altın fiyatlarını rekor seviyelere çıkardı: Son 9 yılın zirvesinde!
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Koronavirüs altın fiyatlarını rekor seviyelere çıkardı: Son 9 yılın zirvesinde!
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Koronavirüs altın fiyatlarını rekor seviyelere çıkardı: Son 9 yılın zirvesinde!
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Koronavirüs altın fiyatlarını rekor seviyelere çıkardı: Son 9 yılın zirvesinde!
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Koronavirüs altın fiyatlarını rekor seviyelere çıkardı: Son 9 yılın zirvesinde!