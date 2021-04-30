Dikkat! Milyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor: Böyle bir hak yok

Kiralık konut piyasasındaki arzın daraldığını belirten uzmanlar, bu nedenle kiralık konutlarda fiyat artışlarının pandemide de devam ettiğini dile getirdi. Fiyatlarda artış oranı İstanbul'da yüzde 10 - 15 oranında gerçekleşti. Öte yandan kira borcu bir para borcu olduğu için kiracının bu nedenle 'ben kiramı ödemek istemiyorum' deme hakkı yok. Kiracı aynı zamanda her yıl TÜFE 12 aylık ortalaması oranında kira artışı yapmak durumunda. Ama eğer pandemi nedeniyle işleri bozulmuş; tamamen salgın sürecinde ekonomik bir sorun yaşıyorsa kira borcunun uyarlanmasını, yani belli bir dönem düşürülmesini mahkeme yoluyla talep etme hakkı var.