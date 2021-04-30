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Dikkat! Milyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor: Böyle bir hak yok

Kiralık konut piyasasındaki arzın daraldığını belirten uzmanlar, bu nedenle kiralık konutlarda fiyat artışlarının pandemide de devam ettiğini dile getirdi. Fiyatlarda artış oranı İstanbul'da yüzde 10 - 15 oranında gerçekleşti. Öte yandan kira borcu bir para borcu olduğu için kiracının bu nedenle 'ben kiramı ödemek istemiyorum' deme hakkı yok. Kiracı aynı zamanda her yıl TÜFE 12 aylık ortalaması oranında kira artışı yapmak durumunda. Ama eğer pandemi nedeniyle işleri bozulmuş; tamamen salgın sürecinde ekonomik bir sorun yaşıyorsa kira borcunun uyarlanmasını, yani belli bir dönem düşürülmesini mahkeme yoluyla talep etme hakkı var.

Giriş Tarihi: 30.04.2021 09:16 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 09:19
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Dikkat! Milyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor: Böyle bir hak yok

Kononavirüs pandemisine rağmen kiralık konut fiyatlarındaki artış dikkat çekiyor. Kiralık konut sayısı, konut arzı azaldığı için mevcut talebe yeterli gelmiyor.

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Dikkat! Milyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor: Böyle bir hak yok

İstanbul'da kiralarda son bir yılda artış oranı yüzde 10 - 15 arasında değişiyor. Yeni konut üretiminin yavaşlaması ve yatırım için alınan konut sayısının düşmesi, kiralık oranlarındaki artışlara etken olarak gösteriliyor.

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Dikkat! Milyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor: Böyle bir hak yok

Kira artışı devam etti
EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, "Ev kiralarının artışı devam etti, özellikle geçen temmuzdaki kredi kampanyasından sonra azalan stok nedeniyle piyasa daralmaya devam etti.

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Dikkat! Milyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor: Böyle bir hak yok

Talepteki büyüme oranı azalsa da arz talepten daha az olduğu için fiyatlar arttı. Üstelik yatırım için ev almak artık cazip olmadığından kiralanan ev miktarı azaldı, arz daraldı, bu da kiralama fiyatlarını yukarı çekti" dedi.

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Dikkat! Milyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor: Böyle bir hak yok

Sarıyer lider!
Milliyet'in haberine göre İstanbul'da son 1 yılda kiralar ortalama yüzde 11 artış gösterdi. 2019 yılı sonlarından itibaren kiralık konutlarda başlayan artış, pandemi sürecinde de devam etti.