Hane başına 1100 TL ödeme yapılacak! İhtiyaç sahibi hanelere pandemi desteği başvuru nasıl yapılır? Sonuçlar...

Koronavirüs salgını sonrası ihtiyaç sahibi milyonlarca haneye pandemi yardımı ödemesi yapılmıştı. Tam kapanma sürecine geçiş ile birlikte daha önce 1000 TL olan pandemi yardımı 1100 TL'ye çıkarıldı. Bu destek ödemesinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, başvuruların nereden ve nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, e-Devlet ile pandemi desteği başvuru nasıl yapılır? Başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...