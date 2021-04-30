30 Nisan 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Hane başına 1100 TL ödeme yapılacak! İhtiyaç sahibi hanelere pandemi desteği başvuru nasıl yapılır? Sonuçlar...

Hane başına 1100 TL ödeme yapılacak! İhtiyaç sahibi hanelere pandemi desteği başvuru nasıl yapılır? Sonuçlar...

Tam kapanma dönemi kapsamında 3 haftalık sokağa çıkma yasağı başladı. 2020 Mart ayında ülkemizde ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından ihtiyaç sahibi hanelere 1.000 lira pandemi yardımı yapılmıştı. e-Devlet üzerinden yapılan başvuru ile 3. faz kapsamında başvuruya devam edilen pandemi sosyal destek yardım ödemelerine zam geldi. Buna göre 1000 TL olan pandemi yardımı 1100 TL'ye yükseldi. Peki, e-Devlet ile pandemi desteği başvuru nasıl yapılır? Başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 30.04.2021 15:02
  • 1
  • 11
Hane başına 1100 TL ödeme yapılacak! İhtiyaç sahibi hanelere pandemi desteği başvuru nasıl yapılır? Sonuçlar...

Koronavirüs salgını sonrası ihtiyaç sahibi milyonlarca haneye pandemi yardımı ödemesi yapılmıştı. Tam kapanma sürecine geçiş ile birlikte daha önce 1000 TL olan pandemi yardımı 1100 TL'ye çıkarıldı. Bu destek ödemesinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, başvuruların nereden ve nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, e-Devlet ile pandemi desteği başvuru nasıl yapılır? Başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Hane başına 1100 TL ödeme yapılacak! İhtiyaç sahibi hanelere pandemi desteği başvuru nasıl yapılır? Sonuçlar...

1100 TL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar, T.C. Kimlik numarasının son rakamına göre e-Devlet'ten başvuru yapılabilecek.

Yapılan açıklamaya göre, online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için, T.C. Kimlik numarasının son rakamı 0 olanlar pazartesi, 2 olanlar salı, 4 olanlar çarşamba, 6 olanlar perşembe ve 8 olanlar cuma günleri başvuru yapabilecek. Cumartesi ve pazar günleri ise isteyen herkes başvurabilecek

PANDEMİ YARDIM BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN...

  • 3
  • 11
Hane başına 1100 TL ödeme yapılacak! İhtiyaç sahibi hanelere pandemi desteği başvuru nasıl yapılır? Sonuçlar...

BAŞVURU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Başvuru süreçleri e-Devlet üzerinden takip edilebiliyor. Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılıyor. Şartların sağlanması halinde başvuru sahibinin, başvuru formunda belirttiği ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na değerlendirmeler iletiliyor.

  • 4
  • 11
Hane başına 1100 TL ödeme yapılacak! İhtiyaç sahibi hanelere pandemi desteği başvuru nasıl yapılır? Sonuçlar...

1100 TL YARDIM ÖDEMELERİ NEREDEN YAPILIYOR?

1100 TL pandemi yardım başvuru sırasında IBAN bilgilerini başvuru formuna ekleyen vatandaşların ödemeleri hesaplarına yapılacak. IBAN bilgisini girmeyenlere ise PTT aracılığıyla ödeme yapılacak.

  • 5
  • 11
Hane başına 1100 TL ödeme yapılacak! İhtiyaç sahibi hanelere pandemi desteği başvuru nasıl yapılır? Sonuçlar...

BAŞVURUDA NEYE BAKILIYOR?

'Çalışıyor musunuz? Çalışıyorsanız işyerindeki durumunuz nedir? (ücretli, yevmiye, aile şirketi vs)', 'Aylık toplam geliriniz ne kadar?', 'Kiracı mısınız? Kiranız ne kadar?', 'Su, elektrik ve doğalgaz faturanız kaç lira?'...