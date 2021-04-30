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Hane başına 1100 TL ödeme yapılacak! İhtiyaç sahibi hanelere pandemi desteği başvuru nasıl yapılır? Sonuçlar...
Tam kapanma dönemi kapsamında 3 haftalık sokağa çıkma yasağı başladı. 2020 Mart ayında ülkemizde ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından ihtiyaç sahibi hanelere 1.000 lira pandemi yardımı yapılmıştı. e-Devlet üzerinden yapılan başvuru ile 3. faz kapsamında başvuruya devam edilen pandemi sosyal destek yardım ödemelerine zam geldi. Buna göre 1000 TL olan pandemi yardımı 1100 TL'ye yükseldi. Peki, e-Devlet ile pandemi desteği başvuru nasıl yapılır? Başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 30.04.2021 15:02
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