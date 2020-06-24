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Haberler Galeri Son dakika: SSK'lı erkek çalışanların emeklilik şartları neler? 1999 ve sonrası arasındaki farklar nelerdir?

Son dakika: SSK'lı erkek çalışanların emeklilik şartları neler? 1999 ve sonrası arasındaki farklar nelerdir?

Son dakika... Emekli olabilmek için bazı şartları yerine getirmek gerekiyor. Emeklilik şatları ile ilgili yıllar içinde yapılan değişiklikler nedeniyle emeklilik yaşı hesaplamakla ilgili kafa karışıklıkları yaşanabiliyor. Türkiye'de 1999'a kadar erkek çalışanlar 43 yaşına kadar emekli olabilirken, yapılan değişikle emeklilik yaşı 60'a çekildi. SSK'lı erkek çalışanların emeklilik yaşının önümüzdeki yıllarda 65'e çıkacağı açıklandı. Peki, SSK'lı erkek çalışanların emeklilik şartları neler? 1999 ve sonrası arasındaki farklar nelerdir? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 24.06.2020 14:33 Güncelleme Tarihi: 24.06.2020 14:43
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Son dakika: SSK'lı erkek çalışanların emeklilik şartları neler? 1999 ve sonrası arasındaki farklar nelerdir?

Son dakika... Erkek çalışanların emeklilik şartları neler? Türkiye'de 1999 yılına kadar erkek çalışanlar 43 yaşına kadar emekli olurken, yapılan değişiklik yaş şartı ve prim gün sayısı artırılmıştı. Buna göre emeklilik yaşı 60 olurken, önümüzdeki yıllarda yaş şartının 65'e çıkarılacağı açıklandı. Erkek çalışanların emeklilik şartları ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, SSK'lı erkek çalışanların emeklilik şartları neler? 1999 ve sonrası arasındaki farklar nelerdir? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: SSK'lı erkek çalışanların emeklilik şartları neler? 1999 ve sonrası arasındaki farklar nelerdir?

2048'DE EMEKLİLİK YAŞI 65
Hürriyet'in haberine göre, sosyal güvenlikte reform adı altında birçok düzenleme yapıldı ve bu düzenlemeler ile emeklilik şartları değiştirildi. 8 Eylül 1999 tarihine kadar erkek çalışanlar 43 yaşında emekli olabilirken, bu tarihte yapılan değişiklikle emeklilik şartları zorlaştırıldı ve hem emeklilik yaşı hem de emeklilik için ödenecek prim gün sayısı artırıldı.

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Son dakika: SSK'lı erkek çalışanların emeklilik şartları neler? 1999 ve sonrası arasındaki farklar nelerdir?

1999'dan sonra işe başlayan erkekler için de 60'a çıkarıldı. Ardından yeni bir düzenleme daha yapılarak, 30 Nisan 2008 tarihinden sonra işe başlayanlar için kademeli sistem getirildi ve 2048'de emeklilik yaşı 65'e çekildi.

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Son dakika: SSK'lı erkek çalışanların emeklilik şartları neler? 1999 ve sonrası arasındaki farklar nelerdir?

TABLOYA BAK EMEKLİLİĞİNİ BUL
Daha açık bir anlatımla, 08.09.1999 tarihinde ve önce işe girenler, 08.09.1999 tarihinden sonra ve 30.04.2008 tarihi arasında işe girenler, 30.04.2008 tarihinden sonra ilk kez sigortalı olanlar için emeklilik şartları birbirinden farklı.

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Son dakika: SSK'lı erkek çalışanların emeklilik şartları neler? 1999 ve sonrası arasındaki farklar nelerdir?

Erkek çalışanlar için bu durumu birkaç örnekle anlatayım. Örneğin, 1976 yılının Eylül ayından önce işe girdiyseniz, 25 yıl sigortalı olup, 5000 gün de prim ödediğinizde yaş şartı aranmadan emekli olabiliyorsunuz. 1983 yılının ocak ayında ilk işe girdiyseniz o zaman 25 yıl sigortalı olup, 5150 gün prim ödeyip, 47 yaşında emekli olabiliyorsunuz.