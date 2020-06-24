2048'DE EMEKLİLİK YAŞI 65

Hürriyet'in haberine göre, sosyal güvenlikte reform adı altında birçok düzenleme yapıldı ve bu düzenlemeler ile emeklilik şartları değiştirildi. 8 Eylül 1999 tarihine kadar erkek çalışanlar 43 yaşında emekli olabilirken, bu tarihte yapılan değişiklikle emeklilik şartları zorlaştırıldı ve hem emeklilik yaşı hem de emeklilik için ödenecek prim gün sayısı artırıldı.