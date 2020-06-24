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Son dakika: SSK'lı erkek çalışanların emeklilik şartları neler? 1999 ve sonrası arasındaki farklar nelerdir?
Son dakika... Emekli olabilmek için bazı şartları yerine getirmek gerekiyor. Emeklilik şatları ile ilgili yıllar içinde yapılan değişiklikler nedeniyle emeklilik yaşı hesaplamakla ilgili kafa karışıklıkları yaşanabiliyor. Türkiye'de 1999'a kadar erkek çalışanlar 43 yaşına kadar emekli olabilirken, yapılan değişikle emeklilik yaşı 60'a çekildi. SSK'lı erkek çalışanların emeklilik yaşının önümüzdeki yıllarda 65'e çıkacağı açıklandı. Peki, SSK'lı erkek çalışanların emeklilik şartları neler? 1999 ve sonrası arasındaki farklar nelerdir? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 24.06.2020 14:33 Güncelleme Tarihi: 24.06.2020 14:43
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