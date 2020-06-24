Son dakika: ÖTV indirimi 2020'de olacak mı? Sıfır araçlara ÖTV indirimi ne zaman başlayacak?

Son dakika... ÖTV indirimi 2020'de olacak mı? Koronavirüs salgını sonrası normal hayata geçiş sürecinde kamu bankaları tarafından tarihi en düşük faizli taşıt kredisi kampanyası başlatılmıştı. Kredi kampanyası ile birlikte araç alımı yapmak isteyen vatandaşlar ÖTV indirimi ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. ÖTV indirimi konusunda sosyal medyada paylaşımlar artarken, Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Murat Şahsuvaroğlu konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. 2018'in sonlarına doğru gelen ÖTV indirimi ile fiyatlar biraz daha makul seviyelere gerilemiş ve satışlar az da olsa artmıştı. Peki, ÖTV indirimi 2020'de olacak mı? Sıfır araçlara ÖTV indirimi ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...