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Son dakika: ÖTV indirimi 2020'de olacak mı? Sıfır araçlara ÖTV indirimi ne zaman başlayacak?
Son dakika... ÖTV indirimi gelecek mi? Araç almak isteyenler için kamu bankaları tarafından tarihin en düşük faizli taşıt kredisi kampanyası devam ediyor. Sıfır araç alımı yapmak isteyenler ÖTV indiriminin olup olmayacağını araştırıyor. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Murat Şahsuvaroğlu tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, ÖTV indirimi 2020'de olacak mı? Sıfır araçlara ÖTV indirimi ne zaman başlayacak? İşte merka edilen son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 24.06.2020 13:04 Güncelleme Tarihi: 24.06.2020 13:10
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