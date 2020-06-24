gib.gov.tr MTV ödeme nasıl yapılır? 2020 MTV 2. taksit ödeme ne zaman bitiyor? Hangi araç ne kadar ödeyecek?

MTV 2. taksit ödemeleri ne zaman yapılacak? Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin 2020 yılı 2. taksit ödemesi için araştırmalar sürüyor. Gecikme faizi ödemek istemeyen araç sahipleri, 2020 yılı 2. taksit ödemelerin tarihini araştırıyor. Peki, MTV 2. taksit ödeme ne zaman bitiyor? 2020 GİB MTV 2. taksit ödeme nasıl yapılır? Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 24.06.2020 17:28 Güncelleme Tarihi: 24.06.2020 17:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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