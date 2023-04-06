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Haberler Galeri İSTANBUL TOKİ KURASI CANLI İZLE 6 NİSAN | TOKİ Arnavutköy, Esenler, Başakşehir kura sonuçları isim listesi! Genç, engelli, emekli...

İSTANBUL TOKİ KURASI CANLI İZLE 6 NİSAN | TOKİ Arnavutköy, Esenler, Başakşehir kura sonuçları isim listesi! Genç, engelli, emekli...

TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler ilçelerinde gerçekleştirilecek olan kura çekimleri, binlerce kişinin dikkatini çekiyor. TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ve canlı yayın ile ilgili detaylar merak ediliyor. Bu yazımızda, TOKİ kura çekimleri ile ilgili tüm bilgileri derledik.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.04.2023 13:33 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 13:33
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İSTANBUL TOKİ KURASI CANLI İZLE 6 NİSAN | TOKİ Arnavutköy, Esenler, Başakşehir kura sonuçları isim listesi! Genç, engelli, emekli...

Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler ilçelerinde inşa edilecek 28 bin 340 konut için hak sahibi belirleme kurası, 1 Nisan'da başladı ve 19 Nisan 2023 tarihinde sona erecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İSTANBUL TOKİ KURASI CANLI İZLE 6 NİSAN | TOKİ Arnavutköy, Esenler, Başakşehir kura sonuçları isim listesi! Genç, engelli, emekli...

Kura çekimleri Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilecek ve canlı yayın ile takip edilebilecek. TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler kura çekimini canlı izlemek için TOKİ'nin resmi Youtube adresine ulaşabilirsiniz.

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İSTANBUL TOKİ KURASI CANLI İZLE 6 NİSAN | TOKİ Arnavutköy, Esenler, Başakşehir kura sonuçları isim listesi! Genç, engelli, emekli...

TOKİ Kura Sonuç Sorgulama Ekranı

TOKİ İstanbul kura çekimi tamamlandıktan sonra, hak sahibi belirleme sonuçları e-Devlet üzerinden "Talep Toplama Projeleri İçin Hak Sahipliği Kura Sonucu Sorgulama" ekranı aracılığıyla öğrenilebilecek.

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İSTANBUL TOKİ KURASI CANLI İZLE 6 NİSAN | TOKİ Arnavutköy, Esenler, Başakşehir kura sonuçları isim listesi! Genç, engelli, emekli...

Şimdiye kadar çekilişi tamamlanan konutlar için TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile hak sahibi olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz.

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İSTANBUL TOKİ KURASI CANLI İZLE 6 NİSAN | TOKİ Arnavutköy, Esenler, Başakşehir kura sonuçları isim listesi! Genç, engelli, emekli...

e-Devlet 'Talep toplama projeleri için hak sahipliği kura sonucu sorgulama' butonunu kullanarak hem arsa hem de sosyal konut hak sahipliği sorgulanabilir.

TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI