İSTANBUL TOKİ KURASI CANLI İZLE 6 NİSAN | TOKİ Arnavutköy, Esenler, Başakşehir kura sonuçları isim listesi! Genç, engelli, emekli...

TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler ilçelerinde gerçekleştirilecek olan kura çekimleri, binlerce kişinin dikkatini çekiyor. TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ve canlı yayın ile ilgili detaylar merak ediliyor. Bu yazımızda, TOKİ kura çekimleri ile ilgili tüm bilgileri derledik.