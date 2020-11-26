Milyonlar bekliyordu! Müjdeli haberi Bakan verdi! Kira, elektrik, doğal gaz, su ödemelerini devlet yapacak!

KREDİ ÖDEMELERİ İÇİN DE MÜJDE GELDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile esnafa faturaları ve kira karşılığında hibe ödeme yardımı için görüşmelerin sürdüğünü kaydeden Bakan Pekcan kredi kanadında da müjdeli son dakika haberleri verdi. Pekcan açıklamalarında "Hazine tarafından esnafa kullandırılan faiz indirimli krediler, ertelemeler nedeniyle 1 Ocak-31 Ekim'de Halkbank'a yapılan gelir kaybı 2.6 milyar lira olarak bildirilmiştir. Oda, borsa mevduatlarının bankalara yatırılmasıyla oluşturulan kaynaktan düşük faizli kredi imkânı sağlandı, 50 bin firmaya 3 milyar lira Nefes Kredisi kullandırıldı" ifadelerini kullandı.