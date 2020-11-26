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26 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Milyonlar bekliyordu! Müjdeli haberi Bakan verdi! Kira, elektrik, doğal gaz, su ödemelerini devlet yapacak! Milyonlar bekliyordu! Müjdeli haberi Bakan verdi! Kira, elektrik, doğal gaz, su ödemelerini devlet yapacak!
Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği müjdeli haber geldi. Pandemi döneminde devletin vatandaşları ekonomik yönden koruma tedbirleri devam ediyor. Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinin yanında esnafa hibe desteği müjdesini Bakan Pekcan verdi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan planlanan hibe desteğinin ayrıntılarına ilişkin açıklamalar yaptı ve kira, elektrik, doğalgaz, su ödemeleri karşılığında belirlenecek miktarda yardım sağlanacağının müjdesini verdi. Ödemenin detaylarına ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
Giriş Tarihi: 26.11.2020 16:16 Güncelleme Tarihi: 26.11.2020 16:22
Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan müjdeyi verdi. Pandemi döneminde ekonomik yönden sıkıntı yaşana esnafa devlet tarafından sağlanan destek ödemeleri sürüyor. Darda olan esnafa fatura ve kira ödemeleri için hibe desteği sağlanması konusunda çalışmaların sürdüğünü belirten Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan kira, elektrik, doğalgaz, su faturaları gibi alanlarda vatandaşlara belirlenecek miktarda hibe desteği verileceğini duyururken ayrıca sosyal sorumluluk proje desteklerinin de sağlanacağını belirtirken bu kapsamda global firmalarla da görüştüklerini açıkladı. Peki, esnaf hibe desteğine nasıl başvurulur?
GALERİ DEVAM EDİYOR SON DAKİKA HABERİ HİBE YARDIMI GELİYOR
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan salgınla mücadele sürecinde zorlu günler geçiren esnafa müjdeli haber geldi. Bakan Pekcan, esnafa kira, elektrik, doğalgaz, su ödemeleri karşılığında belirlenecek miktarda hibe yardımında bulunulması için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüşmelerin sürdüğünü duyurdu. Bakan Pekcan, esnafa ayrıca global firmalarla iletişime geçtiklerini belirterek, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında da destek sağlanacağını söyledi.
KREDİ ÖDEMELERİ İÇİN DE MÜJDE GELDİ
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile esnafa faturaları ve kira karşılığında hibe ödeme yardımı için görüşmelerin sürdüğünü kaydeden Bakan Pekcan kredi kanadında da müjdeli son dakika haberleri verdi. Pekcan açıklamalarında "Hazine tarafından esnafa kullandırılan faiz indirimli krediler, ertelemeler nedeniyle 1 Ocak-31 Ekim'de Halkbank'a yapılan gelir kaybı 2.6 milyar lira olarak bildirilmiştir. Oda, borsa mevduatlarının bankalara yatırılmasıyla oluşturulan kaynaktan düşük faizli kredi imkânı sağlandı, 50 bin firmaya 3 milyar lira Nefes Kredisi kullandırıldı" ifadelerini kullandı.
"ESNAFA FARKLI DESTEKLER DE GÜNDEMİMİZDE"
Esnafın mağduriyetinin farkında olduklarını belirten Bakan Pekcan, "Yakın zamanda duyurusunu yapacağımız yeni bir çalışma başlattık.
Bakanlık olarak global firmalarla iletişime geçtik, onlara sosyal sorumluluk projeleri kapsamında esnafa ne gibi destekler verebiliriz? Bununla ilgili bir çalışmamız var" diye konuştu.
2021'DE ARTACAK
Bakan Pekcan, KOOP-DES kapsamında 133 kooperatifin 143 projesine, bütçe tutarı 18 milyon 128 bin 870 lira olan projelere 13 milyon 648 bin 399 lira hibe desteği verildiğini söyledi. Pekcan, "Bu rakamı 4 ayda sağladık. Bu projeye devam ediyoruz, 2021'de de artırmak istiyoruz" dedi.