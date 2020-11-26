Milyonlarca emekliye intibak müjdesi! 2020 intibak zammı ile SSK Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli intibak zammı son durum nedir? Geçtiğimiz yıl 2000 yılından önce emekli olanlar için intibak düzenlemesi yapılmıştı. Bu düzenlemeden faydalanmak isteyen 2000 sonrası emekliler de intibak zammının olup olmayacağını araştırıyor. İntibak konusunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bir çalışması olduğu biliniyor. Bu düzenleme hayata geçerse 5 milyon emekli bu kampanyadan yararlanabilecek. Peki, 2020 intibak zammı ile SSK Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak? İşte haberin detayları...