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26 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Milyonlarca emekliye intibak müjdesi! 2020 intibak zammı ile SSK Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak? Milyonlarca emekliye intibak müjdesi! 2020 intibak zammı ile SSK Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak? Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği intibak zammı konusunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 2000 yılı sonrası emekli olan vatandaşlar, intibak zammı olup olmayacağını araştırıyor. Ocak ayında zamlı maaşlarını almaya hazırlanan emekliler, bir yandan da intibak konusunda gelecek müjdeli habere kilitlendi. Konu ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı intibak zammı ile ne kadr olacak? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 26.11.2020 17:01 Güncelleme Tarihi: 26.11.2020 17:07
Emekli intibak zammı son durum nedir? Geçtiğimiz yıl 2000 yılından önce emekli olanlar için intibak düzenlemesi yapılmıştı. Bu düzenlemeden faydalanmak isteyen 2000 sonrası emekliler de intibak zammının olup olmayacağını araştırıyor. İntibak konusunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bir çalışması olduğu biliniyor. Bu düzenleme hayata geçerse 5 milyon emekli bu kampanyadan yararlanabilecek. Peki, 2020 intibak zammı ile SSK Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR EMEKLİ İNTİBAK ZAMMI SON DURUM NEDİR?
2000 yılı ve sonrasında emekli olan vatandaşların beklediği intibak düzenlemesi konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi. Memur emeklilerine yönelik intibak talebi, toplu sözleşme görüşmeleri sırasında Memur-Sen tarafından gündeme taşındı.
Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantılarında ele alınıp karara bağlanması beklenen talep hayata geçerse, aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödemeyle giderilecek. Düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilecek.
SSK ve Bağ-Kur'luların talebi hayata geçerse, milyonlarca emeklinin maaşı değişecek. 2000'den sonra emekli olanlara, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Türkiye Emekliler Derneği, çıkacak bir intibak düzenlemesinden yaklaşık 5 milyon emeklinin yararlanabileceğini belirtiyor.
İNTİBAK DÜZENLEMESİ
2000 yılından önce sigorta primi olan ancak 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar karma sistem hesaplaması ile maaşlarını almaktalar. 2000 yılından sonra emekli olanlar vatandaşların emeklilikleri de iki ana gruba ayrılmakta. 2008 öncesi emekli olanlar ve 2008 sonrası emekli olanlar.