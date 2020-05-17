Son dakika: Sigaraya yeni zam açıklandı! 2020 Philip Morris, BAT, JTI güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Son dakika... Zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigara ve tütün ürünlerinden alınan asgari maktu vergi tutarındaki artışa ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlk olarak British American Tobacco markalarına yapılan zam listesi açıklandı. 17 Mayıs'tan itibaren geçeri Philip Morris markalarına ait güncel sigara fiyat listesi yayımlandı. Bu gelişmelerin ardından sigara fiyatlarının ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, 2020 Philip Morris, BAT, JTI güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel liste...