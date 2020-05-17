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Haberler Galeri Son dakika: Sigaraya yeni zam açıklandı! 2020 Philip Morris, BAT, JTI güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Son dakika: Sigaraya yeni zam açıklandı! 2020 Philip Morris, BAT, JTI güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Son dakika haberi... Sigara fiyatlarında uygulanan zam listesi açıklandı. Sigara ve tütün ürünlerinde vergi tutarlarının artırılmasının ardından en ucuz sigaralara zam geleceği konuşuluyordu. Philip Morris ve British American Tobacco tarafından yayımlanan güncel liste ile zamlı sigaralar belli oldu. 17 Mayıs itibarıyla güncel sigara fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 Philip Morris, BAT, JTI güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte yeni sigara fiyatları listesi...

Giriş Tarihi: 17.05.2020 09:41 Güncelleme Tarihi: 17.05.2020 09:51
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Son dakika: Sigaraya yeni zam açıklandı! 2020 Philip Morris, BAT, JTI güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Son dakika... Zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigara ve tütün ürünlerinden alınan asgari maktu vergi tutarındaki artışa ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlk olarak British American Tobacco markalarına yapılan zam listesi açıklandı. 17 Mayıs'tan itibaren geçeri Philip Morris markalarına ait güncel sigara fiyat listesi yayımlandı. Bu gelişmelerin ardından sigara fiyatlarının ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, 2020 Philip Morris, BAT, JTI güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel liste...

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Son dakika: Sigaraya yeni zam açıklandı! 2020 Philip Morris, BAT, JTI güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

17 MAYIS GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

17 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla markaların güncel sigara fiyatları şu şekilde:

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Son dakika: Sigaraya yeni zam açıklandı! 2020 Philip Morris, BAT, JTI güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

JTI

Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL

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Son dakika: Sigaraya yeni zam açıklandı! 2020 Philip Morris, BAT, JTI güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Camel Slender: 14,5 TL

Camel Rework: 15 TL

Camel: 15 TL

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Son dakika: Sigaraya yeni zam açıklandı! 2020 Philip Morris, BAT, JTI güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Monte Carlo Slender: 14 TL

Monte Carlo: 14,5 TL

LD: 14 TL