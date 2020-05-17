HaberlerGaleriSon dakika: Sigaraya yeni zam açıklandı! 2020 Philip Morris, BAT, JTI güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika: Sigaraya yeni zam açıklandı! 2020 Philip Morris, BAT, JTI güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika haberi... Sigara fiyatlarında uygulanan zam listesi açıklandı. Sigara ve tütün ürünlerinde vergi tutarlarının artırılmasının ardından en ucuz sigaralara zam geleceği konuşuluyordu. Philip Morris ve British American Tobacco tarafından yayımlanan güncel liste ile zamlı sigaralar belli oldu. 17 Mayıs itibarıyla güncel sigara fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 Philip Morris, BAT, JTI güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte yeni sigara fiyatları listesi...
Giriş Tarihi: 17.05.2020 09:41Güncelleme Tarihi: 17.05.2020 09:51